В САП допускают, что в деле ПриватБанка была утечка, едва не позволившая Яценко сбежать

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук предполагает, что по делу ПриватБанка была утечка информации, которая едва не позволила одному из фигурантов, бывшему первому заместителю главы банка Владимиру Яценко, покинуть Украину. Остановили его буквально в последний момент, сняв с чартерного рейса, вылетевшего из Днепра в Вену.

Об этом Грищук рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Я думаю, что была утечка. Но я не могу точно утверждать, это мое субъективное мнение, — заявил он. — Но факт в том, что самолет летел из Днепра, и специально смещали время полета на более ранний час".

Напомним, что суд избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 52,21 млн грн. Залог за него был внесен, и сейчас Яценко должен носить электронный браслет. По словам Грищука, давать показания по делу он пока отказался.

Еще одного фигуранта дела — бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета — на допрос вызывали через СМИ. Как объяснил Грищук, если следствию не известно местонахождение человека, его разыскивают по всем официальным адресам, вызывают через СМИ, публикуют в открытом доступе повестку. Это позволяет считать его надлежащим образом уведомленным и принимать меры для объявления его в розыск.

Однако, объявлен ли в розыск Дубилет, Грищук не сообщил, сославшись на тайну следствия.

Напомним, что Владимира Яценко, Александра Дубилета и экс-начальницу департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елену Бычихину, которая также была первым зампредом правления в связанной с банком страховой компании "Ингосстрах", — Национальное антикоррупционное бюро подозревает в организации перечисления на основании ложных документов 136,9 млн грн в пользу "Ингосстраха" из ПриватБанка перед его национализацией.

Всем трем вменяют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Дубилету и Бычихиной также инкриминируют части 1 и 2 статьи 366 УК (служебный подлог с тяжкими последствиями). В то же время, где находятся эти двое, правоохранители не знают: подозрение им объявили по почте.