Политика и экономика 60 минут назад

В САП допускают, что в деле ПриватБанка была утечка, едва не позволившая Яценко сбежать

На сегодняшний день бывший первый заместитель главы ПриватБанка Владимир Яценко вышел под залог и пока отказывается давать показания по делу

Владимир Яценко пытался покинуть Украину на чартерном рейсе. Фото: Facebook Яценко Владимир Яценко пытался покинуть Украину на чартерном рейсе. Фото: Facebook Яценко
Владимир Яценко пытался покинуть Украину на чартерном рейсе. Фото: Facebook Яценко

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук предполагает, что по делу ПриватБанка была утечка информации, которая едва не позволила одному из фигурантов, бывшему первому заместителю главы банка Владимиру Яценко, покинуть Украину. Остановили его буквально в последний момент, сняв с чартерного рейса, вылетевшего из Днепра в Вену

Об этом Грищук рассказал в интервью "РБК-Украина".

Кратко и по делу в Telegram

"Я думаю, что была утечка. Но я не могу точно утверждать, это мое субъективное мнение, — заявил он. — Но факт в том, что самолет летел из Днепра, и специально смещали время полета на более ранний час".

Напомним, что суд избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 52,21 млн грн. Залог за него был внесен, и сейчас Яценко должен носить электронный браслет. По словам Грищука, давать показания по делу он пока отказался.

Читайте также:
Суд подтвердил меру пресечения экс-топ-менеджеру ПриватБанка Яценко

Еще одного фигуранта дела — бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета — на допрос вызывали через СМИ. Как объяснил Грищук, если следствию не известно местонахождение человека, его разыскивают по всем официальным адресам, вызывают через СМИ, публикуют в открытом доступе повестку. Это позволяет считать его надлежащим образом уведомленным и принимать меры для объявления его в розыск.

Однако, объявлен ли в розыск Дубилет, Грищук не сообщил, сославшись на тайну следствия.

Читайте также:
Дело ПриватБанка: суд арестовал имущество Яценко, которое он переписал на гражданскую жену

Напомним, что Владимира Яценко, Александра Дубилета и экс-начальницу департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елену Бычихину, которая также была первым зампредом правления в связанной с банком страховой компании "Ингосстрах", — Национальное антикоррупционное бюро подозревает в организации перечисления на основании ложных документов 136,9 млн грн в пользу "Ингосстраха" из ПриватБанка перед его национализацией.

Всем трем вменяют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Дубилету и Бычихиной также инкриминируют части 1 и 2 статьи 366 УК (служебный подлог с тяжкими последствиями). В то же время, где находятся эти двое, правоохранители не знают: подозрение им объявили по почте.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Гроші, які легко повертати: на які банківські програми можуть розраховувати аграрії
Гроші, які легко повертати: на які банківські програми можуть розраховувати аграрії
Дело ПриватБанка: суд арестовал имущество Яценко, которое он переписал на гражданскую жену
Дело ПриватБанка: суд арестовал имущество Яценко, которое он переписал на гражданскую жену
Сервис PrivatMoney получил статус национально важной платежной системы
Сервис PrivatMoney получил статус национально важной платежной системы
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Российский вертолет залетел в воздушное пространство Украины (ФОТО)

  3. "Укроборонпром" открещивается от экспорта украинского оружия в РФ, о чем заявили в Швеции

  4. Сьогодні Верховна Рада розгляне поступове підвищення акцизу на ТВЕНи

  5. Большинство украинцев вообще не собирается вакцинироваться от Covid-19 — опрос

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...