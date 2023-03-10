Націоналізація ПриватБанку: міжнародний банк UBS відкликав свій позов

Міжнародний інвестиційний банк UBS AG, не чекаючи на вирішення питання про залишення його позову без розгляду за заявою банку, самостійно відкликав свій позов проти державного ПриватБанку.

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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Як зазначається, таке рішення було оголошено 8 березня під час засідання Господарського суду м. Києва у справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку.

Раніше суд у цій справі за заявою держбанку вже залишив без розгляду позови двох інших міжнародних компаній - J.P. Morgan та повʼязаної з країною-агресоркою РФ Pala Assets.

"Нагадаємо, у справі № 910/17306/21, позивачі – Shakoor Capital Limited, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited та маловідомий український ФОП Сазонов Д.В. – вимагають визнання недійсним договору про придбання акцій, укладеного між ПриватБанком та UK SPV у 2016 році", - зауважує пресслужба фінустанови.

Згідно з цим договором зобов'язання ПриватБанку перед UK SPV були обміняні на акції додаткової емісії банку під час процедури "бейл-ін".

"Процедура "бейл-ін" була важливою частиною заходів, вжитих державою для націоналізації ПриватБанку. Хоча Банк Англії та Лондонський міжнародний арбітражний суд визнали процедуру "бейл-ін" законною, позивачі все одно продовжують вимагати визнання договору недійсним", - підкреслюють у ПриватБанку.

Там додають, що наступного тижня має відбутись судове засідання щодо стягнення судових витрат з J.P. Morgan та Pala Assets на користь ПриватБанку, а за три тижні — наступне підготовче засідання у справі.

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд, пославшись на пропозицію Національного банку та колишніх акціонерів ПриватБанку, вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною.

У свою чергу, ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Велика палата Верховного суду 15 лютого 2023 року задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого банку його колишнім власникам.