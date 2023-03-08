Суд скасував ліквідацію ще однієї компанії, яка заборгувала мільярди ПриватБанку

Центральний апеляційний господарський суд (Дніпро) 7 березня задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку та скасував постанову про визнання банкрутом компанії "Монтана-Естейт", раніше відому як "Приватофис", яка заборгувала ПриватБанку 2,6 мільярда гривень.

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Як ідеться у повідомленні фінустанови, у цій справі власники "Приватофису" намагались незаконно уникнути сплати ПриватБанку багатомільярдного боргу, маніпулюючи законодавством та зухвало зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого.

"Дослухавшись до аргументів юридичної команди ПриватБанку, суд прийняв справедливе рішення і не дозволив колишнім власникам уникнути виконання їхніх законних боргових зобовʼязань", - резюмували в банку.

Там нагадують, що компанія "Приватофис" була створена колишнім менеджментом ПриватБанку у 2005 році, і на неї були записані права власності на кілька сотень відділень ПриватБанку по всій Україні.

Вона ж виступала поручителем ПриватБанку за кредитом рефінансування Національного банку України, який було отримано в 2009 році і який ПриватБанк був вимушений погасити у 2020 році.

Станом на 2021 рік розмір кредитної заборгованості "Приватофис" перед ПриватБанков складав 2,9 мільярда гривень. У 2021 році ПриватБанк вирішив ініціювати процедуру банкрутства "Приватофису", однак призначений судом арбітражний керуючий визнав кредитні вимоги банку лише частково — на суму 1,6 мільярда гривень, з чим той не погодився. Але попри це, у грудні 2021 року суд все рівно вирішив визнати боржника банкрутом.

"Примітно, що Олег Чичва, призначений арбітражним керуючим у справі "Приватофису", також був арбітражним керуючим у справі компанії "Новофарм", - вказують у ПриватБанку.

Нагадаємо, що 28 лютого той же Центральний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку, скасувавши ухвалу про ліквідацію "Новофарму", яке має перед фінустановою непогашений борг в сумі 4,3 мільярда гривень.