Суд отменил ликвидацию еще одной компании, задолжавшей миллиарды ПриватБанку

Центральный апелляционный хозяйственный суд (Днепр) 7 марта удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка и отменил постановление о признании банкротом компании "Монтана-Эстейт", ранее известной как "Приватофис", которая задолжала ПриватБанку 2,6 миллиарда гривен.

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Как говорится в сообщении финучреждения, по этому делу владельцы "Приватофиса" пытались незаконно избежать уплаты ПриватБанка многомиллиардного долга, манипулируя законодательством и дерзко злоупотребляя полномочиями арбитражного управляющего.

"Прислушавшись к аргументам юридической команды ПриватБанка, суд принял справедливое решение и не разрешил бывшим владельцам избежать выполнения их законных долговых обязательств", - резюмировали в банке.

Там напоминают, что компания "Приватофис" была создана бывшим менеджментом ПриватБанка в 2005 году и на нее были записаны права собственности на несколько сотен отделений ПриватБанка по всей Украине.

Она же выступала поручителем ПриватБанка по кредиту рефинансирования Национального банка Украины, полученного в 2009 году и который ПриватБанк был вынужден погасить в 2020 году.

По состоянию на 2021 год размер кредитной задолженности "Приватофиса" перед ПриватБанком составлял 2,9 миллиарда гривен. В 2021 году ПриватБанк решил инициировать процедуру банкротства "Приватофиса", однако назначенный судом арбитражный управляющий признал кредитные требования банка лишь частично - на сумму 1,6 миллиарда гривен, с чем тот не согласился. Но, несмотря на это, в декабре 2021 года суд все равно решил признать должника банкротом.

"Примечательно, что Олег Чичва, назначенный арбитражным управляющим по делу "Приватофиса", также являлся арбитражным управляющим по делу компании "Новофарм", - указывают в ПриватБанке.

Напомним, что 28 февраля тот же Центральный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка, отменив постановление о ликвидации "Новофарма", который имеет перед финучреждением непогашенный долг в сумме 4,3 миллиарда гривен.