ПриватБанк домігся скасування ліквідації компанії, що заборгувала 4,3 мільярда гривень

Центральний апеляційний господарський суд (Дніпро) 28 лютого задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку та скасував ухвалу про ліквідацію товариства з іноземними інвестиціями "Новофарм", яке має непогашений борг перед банком в сумі 4,3 мільярда гривень. Як ідеться в повідомленні фінустанови, справу направлено до суду першої інстанції на новий розгляд.

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"Крім того, суд закрив провадження за апеляційною скаргою іншого кредитора "Новофарму" - ТОВ "Цукорпром", відмовив у клопотаннях ліквідатора та ТОВ "Цукорпром" про витребування та долучення доказів, а також відхилив заяву Володимира Яценка про приєднання до апеляційних скарг банку та ТОВ "Цукорпром", - повідомляють в банку, вказуючи, що ці скарга та заява були подані після спливу законних строків подання.

Нагадаємо, що за кілька днів до націоналізації ПриватБанку в 2016 році його службові особи прийняли рішення надати компанії "Новофарм" кредит на 3,2 мільярда гривень для реструктуризації заборгованості фірми перед банком. При цьому ще в грудні 2015 року Національний банк визнав "Новофарм" особою, пов’язаною з самим ПриватБанком.

У жовтні 2020 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов ПриватБанку до компанії "Новофарм" і її фінансового поручителя Pointex Sale LLP про стягнення заборгованості.

Однак вже у квітні 2021 року цей же суд визнав "Новофарм" банкрутом, а у липні 2022 року вирішив ліквідувати юридичну особу "Новофарм" без погашення боргу ПриватБанку "у зв'язку з недостатністю майна банкрута", на що ПриватБанк подав апеляційну скаргу.