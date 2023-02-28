ПриватБанк добился отмены ликвидации компании, задолжавшей 4,3 миллиарда гривен

Центральный апелляционный хозяйственный суд (Днепр) 28 февраля удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка и отменил определение о ликвидации общества с иностранными инвестициями "Новофарм", имеющего непогашенный долг перед банком в сумме 4,3 миллиарда гривен. Как говорится в сообщении финучреждения, дело направлено в суд первой инстанции на рассмотрение.

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"Кроме того, суд закрыл производство по апелляционной жалобе другого кредитора "Новофарма" - ООО "Цукорпром", отказал в ходатайствах ликвидатора и ООО "Цукорпром" об истребовании и приложении доказательств, а также отклонил заявление Владимира Яценко о присоединении к апелляционным жалобам банка и ООО "Цукорпром", - сообщают в банке, указывая, что эти жалоба и заявление были поданы после истечения законных сроков подачи.

Напомним, что за несколько дней до национализации ПриватБанка в 2016 году его должностные лица приняли решение предоставить компании "Новофарм" кредит на 3,2 миллиарда гривен для реструктуризации задолженности фирмы перед банком. При этом еще в декабре 2015 года Национальный банк признал "Новофарм" лицом, связанным с самим ПриватБанком.

В октябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ПриватБанка к компании "Новофарм" и ее финансовому поручителю Pointex Sale LLP о взыскании задолженности.

Однако уже в апреле 2021 года этот же суд признал "Новофарм" банкротом, а в июле 2022 года решил ликвидировать юридическое лицо "Новофарм" без погашения долга ПриватБанка "в связи с недостаточностью имущества банкрота", на что ПриватБанк подал апелляционную жалобу.