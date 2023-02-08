В Днепре закрыли принадлежащий ПриватБанку ТЦ "Приозерный": в чем причина

ПриватБанк, владеющий ТЦ "Приозерный" в центре Днепра, 2 февраля остановил его работу. Как передают местные СМИ со ссылкой на заявление финучреждения, из-за этого на следующий день перед зданием собралась толпа субарендаторов, которых не пускали внутрь.

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В банке же заявили, что путем закрытия торгового центра обеспечили исполнение решения суда и "сотрудничают с органами государственной власти по этому вопросу".

Речь идет о решении Шестого апелляционного административного суда о приостановлении эксплуатации здания от 29 ноября 2022 года по делу №826/6164/18. Отмечается, что еще с даты вынесения о нем было осведомлено ООО "Алонза", которое было арендатором ТЦ.

Впрочем, договор аренды с ним был досрочно прекращен еще с 11 июня. Указано, что причиной была неуплата арендной платы. ПриватБанк направлял "Алонзе" несколько требований освободить помещение "Приозерного" - сначала в связи с расторжением договора аренды, а затем и в связи с запретом на эксплуатацию.

Отметим, что ТЦ "Приозерный", являвшийся предметом ипотеки по кредитным обязательствам ряда компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом ПриватБанка, перешел в собственность банка перед его национализацией в 2016 году.

Связанная с экс-владельцами банка "Алонза", накопив долг за аренду в 23 миллиона гривен, вместо уплаты долга через суд потребовала запретить банку расторжение договора аренды или передачу части имущества в аренду другим лицам. В декабре 2021 года компания добилась запрета для ПриватБанка пользоваться и распоряжаться "Приозерным", однако в мае 2022 года он был отменен.

Напомним также, что улица Отто Шмидта, на которой расположен "Приозерный", в сентябре прошлого года была переименована в улицу Степана Бандеры.