У Дніпрі закрили ТЦ "Приозерний", що належить ПриватБанку: в чому причина

ПриватБанк, що володіє ТЦ "Приозерний" у центрі Дніпра, 2 лютого припинив його роботу. Як передають місцеві ЗМІ з посиланням на заяву фінустанови, через це наступного дня перед будівлею зібрався натовп суборендаторів, яких не пускали всередину.

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В банку ж заявили, що шляхом закриття торговельного центру забезпечили виконання рішення суду і "співпрацюють з органами державної влади з цього питання".

Йдеться про рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про зупинення експлуатації будівлі від 29 листопаду 2022 року у справі №826/6164/18. Зазначається, що ще з дати його винесення про нього було обізнане ТОВ "Алонза", що було орендарем ТЦ.

Втім, договір оренди з ним був достроково припинений ще з 11 червня. Вказано, що причиною була несплата орендної плати. ПриватБанк направляв "Алонзі" кілька вимог звільнити приміщення "Приозерного" - спочатку у зв'язку з розірванням договору оренди, а потім й у зв'язку з забороною на експлуатацію.

Зазначимо, що ТЦ "Приозерний", що був предметом іпотеки за кредитними зобов'язаннями низки компаній, пов'язаних з колишнім топ-менеджментом ПриватБанку, перейшов у власність банку перед його націоналізацією у 2016 році.

Повʼязана з ексвласниками банку "Алонза", накопичивши борг за оренду у 23 мільйона гривень, замість сплати боргу через суд вимагала заборонити банку розірвання договору оренди чи передачу частини майна у оренду іншим особам. В грудні 2021 року компанія добилася заборони для ПриватБанку користуватися та розпоряджатися "Приозерним", однак у травні 2022 року її було скасовано.

Нагадаємо також, що вулицю Отто Шмідта, на якій розташовано "Приозерний", у вересні минулого року було перейменовано на вулицю Степана Бандери.