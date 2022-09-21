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У Дніпрі з'явилася вулиця Степана Бандери
У Дніпрі перейменували вулицю Шмідта на вулицю Степана Бандери.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
"Одна із центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер вже назавжди", - зазначив Філатов.
Він нагадав, що ще у свою першу каденцію обіцяв увічнити у Дніпрі пам'ять Бандери.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Не будемо сперечатися у коментарях про доцільність цього перейменування. Скажу лише одне. Перечитайте 100 разів гасло українських націоналістів: «Воля народам! Воля людині!». Перечитайте та усвідомте. Напевно, за всю історію людства жодного разу сенс існування вільних людей не був сформульований так коротко та ємно", - зазначив мер Дніпра.
Своє повідомлення Філатов навмисно написав російською мовою, щоб у "всіх стався розрив шаблону, особливо у тих, хто сидить на болотах і виє від безсилля, злості та нерозуміння, чому російськомовний, здебільшого Дніпро, став форпостом незалежності України".
Зазначимо, вулиця Шмідта - одна з центральних вулиць Дніпра, має назву з 1934 року, до цього називалася Гімнастична.
Петро Шмідт - один із керівників Севастопольського повстання 1905 року, відомий також як лейтенант Шмідт.
Нагадаємо, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.
А 8 вересня у Києві в межах процесу дерусифікації перейменовано ще майже 40 вулиць, провулків та площ. У столиці з’явилися вулиці Романа Ратушного та Князів Острозьких.