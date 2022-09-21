У Дніпрі з'явилася вулиця Степана Бандери

У Дніпрі перейменували вулицю Шмідта на вулицю Степана Бандери.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Одна із центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер вже назавжди", - зазначив Філатов.

Він нагадав, що ще у свою першу каденцію обіцяв увічнити у Дніпрі пам'ять Бандери.

"Не будемо сперечатися у коментарях про доцільність цього перейменування. Скажу лише одне. Перечитайте 100 разів гасло українських націоналістів: «Воля народам! Воля людині!». Перечитайте та усвідомте. Напевно, за всю історію людства жодного разу сенс існування вільних людей не був сформульований так коротко та ємно", - зазначив мер Дніпра.

Своє повідомлення Філатов навмисно написав російською мовою, щоб у "всіх стався розрив шаблону, особливо у тих, хто сидить на болотах і виє від безсилля, злості та нерозуміння, чому російськомовний, здебільшого Дніпро, став форпостом незалежності України".

Зазначимо, вулиця Шмідта - одна з центральних вулиць Дніпра, має назву з 1934 року, до цього називалася Гімнастична.

Петро Шмідт - один із керівників Севастопольського повстання 1905 року, відомий також як лейтенант Шмідт.

Нагадаємо, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.

А 8 вересня у Києві в межах процесу дерусифікації перейменовано ще майже 40 вулиць, провулків та площ. У столиці з’явилися вулиці Романа Ратушного та Князів Острозьких.