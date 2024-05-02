Держаудитслужба викрила схему незаконного виведення з банку "Січ" майже 120 млн грн

Фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення з банку "Січ" 119 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

Зазначається, що схема була викрита у межах кримінального провадження за фактами ухилення АБ "Банк "Січ" від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів провадження фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку "Січ", а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.

"Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму 119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи", - зазначають у ДАС.

Наразі справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.

Ліквідація і продаж майна банку "Січ"

Нагадаємо, банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни.

Повідомлялося про зацікавленість принаймні п'яти інвесторів, але на початку жовтня 2022 року НБУ все ж вирішив фінустанову ліквідувати, оскільки жоден потенційний інвестор так заявку і не оформив.

Наразі ФГВ намагається продати, зокрема, центральний офіс банку "Січ". Востаннє його виставляли на аукціон у системі Prozorro.Продажі 14 лютого 2024 року з початковою ціною 87,3 млн грн, однак торги так і не відбулися.

Додамо, що ФГВ вдалося із 18-ї спроби продати будівлю колись культового ресторану "Щекавиця", що розташовується на київському Подолі, за 16 млн грн. Отримані кошти повинні бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "Банк Січ".