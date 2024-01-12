Ресторан "Щекавиця" із 18-ої спроби вдалося продати за 16 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 18-ої спроби продав будівлю колись культового ресторану "Щекавиця", що розташовується на київському Подолі, за 16 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"На сьогодні покупець, переможець останнього аукціону, перерахував усю суму – понад 16 млн грн – за лот. Відповідний договір купівлі-продажу укладено, отримані кошти будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "Банк Січ", що ліквідується Фондом гарантування вкладів", - зауважують в ФГВФО.

Там нагадують, що останній, успішний, аукціон з продажу "Щекавиці" відбувся 27 грудня 2023 року. Це була 18 спроба реалізувати активи.

Попередні торги також завершилися успішно, проте тоді переможець не розрахувався за лот. Результати продажу були скасовані, а аукціон визнано таким, що не відбувся. У результаті, з учасника аукціону було стягнуто гарантійний внесок, а активи перевиставлено на нове коло торгів.

"Показово, що ціна продажу за підсумками останнього аукціону, майже на 500 тисяч гривень перевищила попередню переможну ставку", - підкресдиди в ФГВФО.

В аукціоні 27 грудня, який відбувався за англійською моделлю, участь взяли двоє учасників. При тому, що стартова ціна лоту складала 15,2 млн грн, переможною стала ставка у понад 16 млн грн.

Нагадаємо, уперше актив було виставлено на продаж 1 березня 2023 року. Одним лотом продавалися: будівля ресторану "Щекавиця" на київському Подолі; майже 3,5 тисячі основних засобів; і торговельна марка (знаки для товарів і послуг) Schekavica.

Ресторан "Щекавиця", загальною площею майже 885 кв.м, має більше 10 зал, стилізованих в атмосфері українського села. Він розташований на вулиці Костянтинівській, 46-52, на розі з Юрківською. Місце розташування будівлі роблять її привабливим варіантом для інвестора, зацікавленого вести ресторанний бізнес.

Серед основних засобів, виставлених на торги у складі лоту, зокрема:

ресторанний посуд;

меблі;

професійне кухонне обладнання.

Уперше ресторан було виставлено на продаж ще 1 березня: тоді за заклад просили вчетверо більше - 60,8 мільйона гривень.

Сам банк "Січ"було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом ФГВ оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни. Повідомлялося про зацікавленість принаймні п'яти інвесторів, але на початку жовтня 2022 року НБУ все ж вирішив фінустанову ліквідувати, оскільки жоден потенційний інвестор так заявку і не оформив.