НБУ вирішив ліквідувати банк "Січ"

Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Січ" з 10 жовтня. Як ідеться в повідомленні регулятора, відповідне рішення №495 він ухвалив 6 жовтня.

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Зазначається, що воно ухвалене згідно з пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Втім, на відміну від ситуації з Мегабанком, сам фонд до цього не повідомляв про констатацію неможливості іншого варіанту виведення банку "Січ" з ринку.

Нагадаємо, що цю фінустанову Нацбанк визнав неплатоспроможною 9 серпня у зв’язку з невиконанням у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

З 10 серпня ФГВ ввів у банк тимчасову адміністрацію, а 16 серпня оголосив відкритий конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку. Інвестори могли отримати активи і зобовʼязання банку повністю або частково. При цьому фонд неодноразово продовжував терміни конкурсу: останній раз строк подання конкурсних пропозицій мав сплити 30 вересня, але про результати фонд так і не повідомив, хоча раніше заявляв про зацікавленість принаймні п'яти інвесторів.

Зокрема, про про наміри створити муніципальний банк столиці на базі банку "Січ" заявила Київміськадміністрація. Передбачалося, що Київ візьме на себе весь збанкрутілий банк, а не лише частину його активів. Однак крім міської влади, конкурсом щодо "Січі" зацікавилися принаймні четверо інших гравців - Акордбанк, РВС Банк, Таскомбанк та "Укрпошта", яка також зацікавлена у створенні власного банку і якій в червні вже було надано дозвіл на купівлю найменшого в Україні Альпарі Банку.

Згаданий же вище Мегабанк було вирішено ліквідувати 22 липня саме через відсутність пропозицій на аналогічному конкурсі, оголошеному ФГВФО на початку червня, коли його було визнано неплатоспроможним.

Сам банк "Січ" станом на початок червня посідав 28-е місце за активами серед 69 банків. Дві третини його активів становили цінні папери, головним чином ОВДП на 4,1 мільярда гривень. Рефінансування НБУ складало 50% зобов’язань, або 3,175 мільярда гривень. Половина отриманих в січні-травні доходів склали проценти за цінними паперами, як і рік тому, у мирний час. Прибуток банку за перші п'ять місяців 2022 року склав 4,7 мільйона гривень, також як і рік тому.

Формальними власниками банку вважаються Олег Баланда (55,6%), Валерій Раздорожний (31%), Андрій Мельник (9,6%) та Олег Губанов (3,7%). Проте останні два з половиною року фінустанову контролював, на думку НБУ, колишній ліквідатор Родовід Банку Денис Горбуненко, якого учасники ринку пов’язують з Дмитром Фірташем. Натомість у Group DF, що належить Фірташу, зв’язок із банком "Січ" заперечують.