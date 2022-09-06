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Київ планує створити Муніципальний банк столиці на базі несплатоспроможного АТ "Банк Січ"
Столиця планує створити Муніципальний банк Києва та подасть заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку "Січ".
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва – для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста", – зауважив Поворозник.
Він підкреслив, що муніципальний банк є найкращим та надійним інструментом для проектного фінансування та роботи з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. А також для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста і економіки загалом. Крім того, Муніципальний банк – це оптимізація фінансів міста і значна економія коштів громади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також Поворозник прокоментував і плани щодо купівлі несплатоспроможного АТ "Банк Січ".
"На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках", – зауважив Поворозник.
Нагадаємо, у серпні правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Як зазначають в регуляторі, банк не виконав у встановлений строк зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.