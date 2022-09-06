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Категория
Банки
Дата публикации

Киев планирует создать Муниципальный банк столицы на базе неплатежеспособного АО "Банк Сич"

Киев планирует создать Муниципальный банк столицы на базе неплатежеспособного АО "Банк Сич"

Столица планирует создать Муниципальный банк Киева и подаст заявку на участие в открытом конкурсе на вывод из рынка неплатежеспособного банка "Сич".

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Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего его превращения в универсальный финансовый инструмент города", – заметил Поворозник.

Он подчеркнул, что муниципальный банк является лучшим и надежным инструментом проектного финансирования и работы с международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. А также для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом. Кроме того, Муниципальный банк – это оптимизация финансов города и значительная экономия средств общины.

Также Поворозник прокомментировал и планы по покупке неплатежеспособного АО "Банк Сич".

"На рынке возникла уникальная ситуация, когда банк, который продолжает работать и выполняет все свои обязательства, можно приобрести за меньшие средства и не ожидать полтора-два года, необходимых для создания нового банка. Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить дешевле, чем сегодня тратится на комиссии по обслуживанию в других банках", – заметил Поворозник.

Напомним, в августе правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных. Как отмечают в регуляторе, банк не выполнил в установленный срок обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования по причине недостаточности средств.

Автор:
Светлана Манько