Киев планирует создать Муниципальный банк столицы на базе неплатежеспособного АО "Банк Сич"

Столица планирует создать Муниципальный банк Киева и подаст заявку на участие в открытом конкурсе на вывод из рынка неплатежеспособного банка "Сич".

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Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего его превращения в универсальный финансовый инструмент города", – заметил Поворозник.

Он подчеркнул, что муниципальный банк является лучшим и надежным инструментом проектного финансирования и работы с международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. А также для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом. Кроме того, Муниципальный банк – это оптимизация финансов города и значительная экономия средств общины.

Также Поворозник прокомментировал и планы по покупке неплатежеспособного АО "Банк Сич".

"На рынке возникла уникальная ситуация, когда банк, который продолжает работать и выполняет все свои обязательства, можно приобрести за меньшие средства и не ожидать полтора-два года, необходимых для создания нового банка. Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить дешевле, чем сегодня тратится на комиссии по обслуживанию в других банках", – заметил Поворозник.

Напомним, в августе правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных. Как отмечают в регуляторе, банк не выполнил в установленный срок обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования по причине недостаточности средств.