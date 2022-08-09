В Україні визнали ще один банк неплатоспроможним. Не розплатився з НБУ

Правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ "БАНК СІЧ" до категорії неплатоспроможних, повідомили в НБУ. Як зазначають в регуляторі, банк не виконав у встановлений строк зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

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АТ “БАНК СІЧ” не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови договору, укладеного між установою і НБУ. Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків, спостережна рада та правління банку 29 липня ухвалили рішення про їх несплату.

"Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов Договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування", – кажуть в НБУ

Проте спостережна рада та правління банку 4 серпня ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів. З огляду на це Нацбанк 5 серпня був змушений задовольнити свої вимоги за рахунок цінних паперів, що перебували в заставі.

"Згідно зі статтею 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних", – додали в регуляторі.

Нагадаємо, що в кінці минулого місяця Національний банк також, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Мегабанк".