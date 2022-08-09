В Украине сочли еще один банк неплатежеспособным. Не расплатился с НБУ

Правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО "БАНК СИЧ" к категории неплатежеспособных, сообщили в НБУ. Как отмечают в регуляторе, банк не выполнил в установленный срок обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования по причине недостаточности средств.

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АО "БАНК СИЧ" не уплатило проценты за пользование кредитами рефинансирования за июль 2022 года, нарушив условия договора, заключенного между учреждением и НБУ. Несмотря на наличие ликвидных средств для уплаты процентов, наблюдательный совет и правление банка 29 июля приняли решение об их неуплате.

"Учитывая факт неуплаты процентов за пользование кредитами рефинансирования в соответствии с условиями Договора, Национальный банк направил финучреждению требование о необходимости осуществления полного досрочного погашения задолженности по кредитам рефинансирования", – говорят в НБУ

Однако набсовет и правление банка 4 августа приняли решение о невозможности выполнения указанного требования из-за недостаточности средств. Учитывая это, Нацбанк 5 августа был вынужден удовлетворить свои требования за счет находившихся в залоге ценных бумаг.

"Согласно статье 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" невыполнение обязательств перед кредитором из-за отсутствия ликвидности является основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных", – добавили в регуляторе.

Напомним, что в конце прошлого месяца Национальный банк также, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мегабанк".