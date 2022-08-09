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В Украине сочли еще один банк неплатежеспособным. Не расплатился с НБУ
Правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО "БАНК СИЧ" к категории неплатежеспособных, сообщили в НБУ. Как отмечают в регуляторе, банк не выполнил в установленный срок обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования по причине недостаточности средств.
АО "БАНК СИЧ" не уплатило проценты за пользование кредитами рефинансирования за июль 2022 года, нарушив условия договора, заключенного между учреждением и НБУ. Несмотря на наличие ликвидных средств для уплаты процентов, наблюдательный совет и правление банка 29 июля приняли решение об их неуплате.
"Учитывая факт неуплаты процентов за пользование кредитами рефинансирования в соответствии с условиями Договора, Национальный банк направил финучреждению требование о необходимости осуществления полного досрочного погашения задолженности по кредитам рефинансирования", – говорят в НБУ
Однако набсовет и правление банка 4 августа приняли решение о невозможности выполнения указанного требования из-за недостаточности средств. Учитывая это, Нацбанк 5 августа был вынужден удовлетворить свои требования за счет находившихся в залоге ценных бумаг.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Согласно статье 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" невыполнение обязательств перед кредитором из-за отсутствия ликвидности является основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных", – добавили в регуляторе.
Напомним, что в конце прошлого месяца Национальный банк также, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мегабанк".