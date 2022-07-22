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НБУ вирішив ліквідував Мегабанк
Національний банк України зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення № 362-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ “Мегабанк”. Про це повідомила пресслужба.
2 червня 2022 року правління НБУ ухвалило рішення віднести Мегабанк до категорії неплатоспроможних, тому що "банк не привів свою діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України".
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб намагався врятувати банк. 7 червня ФГВФО оголосив відкритий конкурс з метою пошуку потенційного інвестора, який повністю чи частково прийняв би активи та зобов’язання Мегабанку, купивши перехідний банк, що був би створений фондом, або ж сам збанкрутілий банк у цілому.
Згодом строк подання конкурсних пропозицій було продовжено до 7 липня, а потім до 19 липня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак, в ході відкритого конкурсу з виведення з ринку Мегабанку не надійшло жодної конкурсної пропозиції від потенційних інвесторів.
Зазначимо, що усі вкладники Мегабанку отримають з коштів ФГВ 100% суми своїх вкладів, включаючи відсотки, нараховані станом на 3 червня, коли НБУ визнав його неплатоспроможним. Виплати було розпочато вже 21 червня.