НБУ решил ликвидировать Мегабанк

Национальный банк Украины ввиду предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение № 362-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мегабанк". Об этом сообщила пресс-служба.

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2 июня 2022 года правление НБУ приняло решение отнести Мегабанк к категории неплатежеспособных, так как "банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытался спасти банк. 7 июня ФГВФЛ объявил открытый конкурс с целью поиска потенциального инвестора, который полностью или частично принял бы активы и обязательства Мегабанка, купив переходящий банк, созданный фондом, или сам обанкротившийся банк в целом.

Со временем срок подачи конкурсных предложений был продлен до 7 июля, а затем до 19 июля.

Однако в ходе открытого конкурса по выводу с рынка Мегабанка не поступило ни одного конкурсного предложения от потенциальных инвесторов.

Все вкладчики Мегабанка получат из средств ФГВ 100% суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные по состоянию на 3 июня, когда НБУ признал его неплатежеспособным. Выплаты были начаты уже 21 июня.