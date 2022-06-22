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Вкладчикам Мегабанка начали выплачивать компенсацию

Вкладчикам Мегабанка начали выплачивать компенсацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 21 июня начал выплачивать гарантированное возмещение вкладчикам Мегабанка, который 2 июня был отнесен к категории неплатежеспособных. Вкладчики могут получить свои вклады с процентами через отделения банков-агентов ФГВФЛ или дистанционно.

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Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что Фонд начал выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 2 июня 2022 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

"После вступления в силу нормы о возмещении средств в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 2 июня 2022 года, выплата гарантированной суммы возмещения осуществляется по этой норме, которая будет действовать в течение действия военного положения и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине", - говорится в сообщении ФГВФЛ. 

Вклады в иностранных валютах будут выплачиваться в гривне согласно установленному НБУ курсу на 2 июня.

Возмещение средств вкладчикам производится через отделения 10 банков-агентов фонда. В их числе Приватбанк, Ощадбанк, Кредобанк, Правэкс Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Идея Банк, "Пивденний" и Универсал Банк.

Напомним, что 2 июня НБУ отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных. Временная администрация считается введенной в банк с утра 3 июня, однако фактически это произошло не сразу из-за игнорирования им требований ФГВ. Публично же учредитель и мажоритарный акционер финучреждения Виктор Субботин выступил с недовольством решением НБУ, предупредив о его возможных "катастрофических" последствиях.

Отметим также, что 1 апреля Верховная Рада приняла закон, которым гарантировала возврат банковских вкладов во время военного положения в полном объеме вместо действовавшего до этого ограничения в 200 тысяч гривен. С 13 апреля он вступил в силу. Ситуация с Мегабанком стала первым случаем отнесения банка к категории неплатежеспособных во время войны, поэтому его вкладчики станут первыми, кого коснется это нововведение.

Автор:
Светлана Манько