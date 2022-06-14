Мегабанк против НБУ. В каких нарушениях регулятор обвиняет учреждение и что последнее отвечает

В начале июня Нацбанк публично сообщил , что после внеплановой проверки отнес харьковский Мегабанк (один из старейших в Украине – работал более 30 лет) к неплатежеспособным. Решение было принято 2 июня, в результате чего в банк была введена временная администрация.

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Это событие приковало внимание общества, поскольку это стало первым после долгого перерыва случаем признания банка неплатежеспособным именно из-за его неудовлетворительных показателей в работе, а не из-за наличия собственников, каким-то образом связанных с РФ.

Вторая причина острого внимания к этому кейсу – держателями карт Мегабанка в настоящее время около 200 тыс. человек, которые пока не могут ими пользоваться. Их деньги заблокированы.

Руководство банка с реакцией на решение НБУ не заставило себя ждать и стремительно собрало конференцию, на которой пыталось доказать бессмысленность претензий регулятора.

Среди главных упреков в адрес Национального банка звучало то, что регулятор требовал от Мегабанка подачи отчетности, что было невозможно из-за боевых действий в местах, где хранилась документация. Среди таких мест был и оккупирован Херсон.

Ссылались в Мегабанке и на то, что большинство его клиентов из восточной части Украины, которая больше всего страдает от войны, из-за которой клиенты по объективным причинам не могли выполнить обязательства перед банком, что ухудшило его показатели.

Если упрощенно, в Мегабанке утверждают, что основные проблемы у финучреждения начались с момента полномасштабной войны. В НБУ же настаивают, что эти проблемы появились задолго до вооруженного конфликта и введения военного положения.

Более того, в Нацбанке успокоили граждан и заявили, что отнесение Мегабанка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня устойчив и платежеспособен.

И действительно, доля финучреждения составила 0,46% чистых активов платежеспособных банков. Фонд гарантирования вкладов выплатит вкладчикам полные суммы депозитов, ведь на период действия военного положения введена 100% гарантия по депозитам физлиц. В случае с Мегабанком речь идет о почти 4,5 млрд грн.

К слову, от признания Мегабанка неплатежеспособным потеряет и госбюджет. В прошлом году Минфин выдал учреждению ссуду. Остаток по ее долгу сегодня составляет €12 млн (около 370 млн грн). Таким образом, в результате закрытия банка этот долг Минфину никто не отдаст.

Справочно: на 1 января этого года активы банка составили 9,96 млрд грн.

Какие претензии к Мегабанку выдвигает НБУ

В категорию проблемных НБУ внес Мегабанк еще 3 февраля. Тогда регулятор сослался на четыре главные причины:

систематическое кредитование связанных лиц;

существенные нарушения нормативно правовых актов НБУ в части оценки кредитного риска;

значительный объем непрофильных активов на балансе;

невыполнение плана докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста 2021 года.

Более конкретно по четвертому пункту в отношении докапитализации претензии регулятора выглядят так:

по данным НБУ, к началу этого года в Мегабанке значение норматива достаточности регулятивного капитала (Н2) составило 10,35% (стандартное требование Нацбанка – минимум 10%);

на 1 января значение норматива достаточности основного капитала (Н3) Мегабанка составляло 7,89% (стандартное требование регулятора для банков по этим показателям – не менее 7%).

В НБУ уверяют, что указывали финучреждению на эти недостатки, потребовали принять меры, но Мегабанк с задачей регулятора не справился.

Что отвечают в Мегабанке на упреки НБУ

Кредитование связанных лиц нередко становилось камнем преткновения между банками и НБУ. Это понятие достаточно гибкое и предоставляет Нацбанку большой диапазон для интерпретации, а значит – и возможности применять в отношении банков санкции.

Как уверяет председатель наблюдательного совета финучреждения Алексей Яценко, Мегабанк начал приводить нормативы в соответствие с требованиями НБУ, согласно которым капитал связанных лиц должен составлять не более 25%. Выполнение плана выполнения требований составило 5 лет.

"В октябре 2021 года мы получили письмо с подписью зампредседателя правления Национального банка о том, что план по приведению этого норматива к требованиям НБУ был выполнен в полном объеме. Мегабанк вошел в нормативные значения. НБУ фиксирует, что норматив составляет 24,95%", – говорит он.

Поэтому, подчеркивает Яценко, демонстрируя документ, заявления НБУ о кредитовании Мегабанком связанных лиц не соответствуют действительности. Более того, международные аудиторы подтвердили объем капитала связанных лиц на уровне менее 25%.

Об объеме непрофильных активов на балансе. В Мегабанке признают, что этот объем был действительно высоким в начале прошлого года. И произошло это потому, что Мегабанк очень часто принимал на баланс залоговое имущество неплатежеспособных должников.

"В течение прошлого года банк активно работал над реализацией таких непрофильных активов. По состоянию на 1 января показатель по непрофильным активам у нас составлял менее 5%", – добавляет Яценко.

От себя добавим, что банки, тянущие с продажей непрофильных активов, стоят перед рядом проблем. Их рентабельность ниже, следовательно, им труднее самостоятельно генерировать капитал, поддерживать платежеспособность и наращивать объемы кредитования.

Более того, наличие значимой концентрации непрофильных активов ухудшает ликвидность банков.

Относительно обвинений НБУ в невыполнении плана докапитализации Мегабанка опровергающих документов не предоставил, но его представители подчеркнули, что несколько месяцев разрабатывать этот план. Правда, из-за изменения методики расчетов для его выполнения не хватило небольшой суммы, из-за чего и не был утвержден Нацбанком.

"План докапитализации/реструктуризации утвержден не был, а потому он и не может быть невыполненным", - утверждает Яценко и добавляет, что благодаря инвесторам Мегабанк рассчитывал нарастить свой капитал втрое, что перекрыло бы любые требования НБУ.

С результатами внеплановой проверки НБУ, по которым регулятор и принял решение об отнесении Мегабанка к категории неплатежеспособных, в самом банке не согласились и обратились в суд. Суд 22 февраля упразднил и акт, и результаты проверки Нацбанка. Единственное, что не позволило вступить в силу этому решению, стала война.

Как акцентирует председатель правления Мегабанка, учреждение и Нацбанк не успели получить полный текст решения суда, хотя в зале заседания он был объявлен. Обе стороны о нем хорошо знали, но в НБУ в своих решениях не отступили.

Теперь же ФГВФЛ установил контроль над признанным неплатежеспособным Мегабанком и приступил к поиску инвесторов, заинтересованных в выводе банка с рынка.