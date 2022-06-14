Мегабанк проти НБУ. В яких порушеннях регулятор звинувачує установу і що відповідає сам банк

На початку червня Нацбанк публічно повідомив , що після позапланової перевірки відніс харківський Мегабанк (один із найстаріших в Україні – працював понад 30 років) до неплатоспроможних. Рішення було прийняте 2 червня, в результаті чого у банк було введено тимчасову адміністрацію.

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Ця подія прикула увагу суспільства, позаяк це стало першим після довгої перерви випадком визнання банку неплатоспроможним саме через його незадовільні показники в роботі, а не через наявність власників, якимось чином пов’язаних з РФ.

Друга причина гострої уваги до цього кейсу – власниками карток Мегабанку наразі є близько 200 тис. осіб, які наразі не можуть ними користуватись. Їхні гроші заблоковано.

Керівництво банку з реакцією на рішення НБУ не забарилось і стрімко зібрало конференцію, на якій намагалось довести безглуздість претензій регулятора.

Серед головних докорів на адресу Національного банку лунало те, що регулятор вимагав від Мегабанку подачі звітності, що було неможливим через бойові дії у місцях, де зберігалася документація. Серед таких місць був і окупований наразі Херсон.

Посилалися у Мегабанку і на те, що більшість його клієнтів зі східної частини України, яка наразі найбільше потерпає від війни, через яку клієнти з об’єктивних причин не могли виконати зобов’язання перед банком, що погіршило його показники.

Якщо спрощено, у Мегабанку переконують, що основні проблеми у фінустанови розпочалися з моменту повномасштабної війни. В НБУ ж наполягають, що ці проблеми з'явилися задовго до збройного конфлікту і запровадження воєнного стану.

Більш того, в Нацбанку заспокоїли громадян і заявили, що віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який сьогодні є стійким та платоспроможним.

І дійсно, частка фінустанови становила 0,46% від чистих активів платоспроможних банків. Фонд гарантування вкладів виплатить вкладникам повні суми депозитів, адже на період дії воєнного стану введено 100% гарантія по депозитах фізосіб. У випадку з Мегабанком йдеться про майже 4,5 млрд грн.

До слова, від визнання Мегабанку неплатоспроможним втратить і держбюджет. Минулого року Мінфін видав установі позику. Залишок по її боргу сьогодні складає €12 млн (майже 370 млн грн). Таким чином, внаслідок закриття банку цей борг Мінфіну ніхто не віддасть.

Довідково: на 1 січня цього року активи банку становили 9,96 млрд грн.

Які претензії до Мегабанку висуває НБУ

До категорії проблемних НБУ вніс Мегабанк ще 3 лютого. Тоді регулятор послався на чотири головні причини:

систематичне кредитування пов’язаних осіб;

суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику;

значний обсяг непрофільних активів на балансі;

невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Більш конкретно по четвертому пункту що стосується докапіталізації претензії регулятора виглядають так:

за даними НБУ, на початок цього року у Мегабанку значення нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) становило 10,35% (стандартна вимога Нацбанку – мінімум 10%);

на 1 січня значення нормативу достатності основного капіталу (Н3) Мегабанку складало 7,89% (стандартна вимога регулятора для банків щодо цих показників – не менше 7%).

В НБУ запевняють, що вказували фінустанові на ці недоліки, вимагали вжити заходів, але Мегабанк із завданням регулятора не справився.

Що відповідають у Мегабанку на закиди НБУ

Кредитування пов’язаних осіб нерідко ставало каменем спотикання між банками і НБУ. Це поняття достатньо гнучке і надає Нацбанку великий діапазон для інтерпретації, а відтак – і можливості застосовувати щодо банків санкції.

Як запевняє голова наглядової ради фінустанови Олексій Яценко, Мегабанк почав приводити нормативи у відповідність до вимог НБУ, згідно з якими капітал пов’язаних осіб має становити не більше 25%. Виконання плану з виконання вимог склало 5 років.

"У жовтні 2021 року ми отримали листа з підписом замголови правління Національного банку про те, що план з приведення цього нормативу до вимог НБУ було виконано в повному обсязі. Мегабанк увійшов до нормативних значень. НБУ фіксує, що норматив складає 24,95%", – каже він.

Тому, підкреслює Яценко, демонструючи документ, заяви НБУ про кредитування Мегабанком пов’язаних осіб не відповідають дійсності. Більш того, міжнародні аудитори підтвердили об’єм капіталу пов’язаних осіб на рівні менше 25%.

Щодо обсягу непрофільних активів на балансі. У Мегабанку визнають, що цей обсяг був дійсно високим на початок минулого року. І відбулось це тому, що Мегабанк дуже часто приймав на баланс заставне майно неплатоспроможних боржників.

"Протягом минулого року банк активно працював над реалізацією таких непрофільних активів. Станом на 1 січня показник по непрофільних активах у нас складав менше 5%", – додає Яценко.

Від себе додамо, що банки, які тягнуть з продажем непрофільних активів, стоять перед низкою проблем. Їхня рентабельність нижча, а отже, їм важче самостійно генерувати капітал, підтримувати платоспроможність та нарощувати обсяги кредитування.

Більш того, наявність значної концентрації непрофільних активів погіршує ліквідність банків.

Стосовно звинувачень НБУ у невиконанні плану докапіталізації, Мегабанку спростовуючих документів не надав, але його представники підкреслили, що кілька місяців розробляти цей план. Правда, через зміну методики розрахунків для його виконання не вистачило невеликої суми, через що і не був затверджений Нацбанком.

"План докапіталізації/реструктуризації затверджений не був, а тому він і не може бути невиконаним", – стверджує пан Яценко і додає, що завдяки інвесторам Мегабанк розраховував наростити свій капітал втричі, що перекрило б будь-які вимоги НБУ.

З результатами позапланової перевірки НБУ, за якими регулятор і прийняв рішення про віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних, в самому банку не погодились та звернулись до суду. Суд 22 лютого скасував і акт, і результати перевірки Нацбанку. Єдине, що не дозволило вступити в силу цьому рішенню, стала війна.

Як акцентує голова правління Мегабанку, установа і Нацбанк не встигли отримати повний текст рішення суду, хоча в залі засідання його було оголошено. Обидві сторони про нього добре знали, але в НБУ у своїх рішеннях не відступили.

Тепер же ФГВФО встановив контроль над визнаним неплатоспроможним Мегабанком і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.