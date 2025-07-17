Цукерберг веде боротьбу за таланти Кремнієвої долини: Superintelligence Labs переманює найкращих фахівців з ШІ

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг посилює "війну за таланти" у Кремнієвій долині, активно переманюючи провідних фахівців зі штучного інтелекту з OpenAI, Google та інших компаній для свого нового підрозділу Meta Superintelligence Labs.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію агентства Reuters.

Мільярдер проводить агресивний найм спеціалістів, намагаючись наздогнати таких лідерів галузі, як OpenAI, Google та Anthropic.

За даними агентства, у список нових співробітників Meta потрапили наступні фахівці:

Олександр Ванг

Згідно зі службовою запискою, з якою ознайомилися журналісти, компанія Meta найняла колишнього генерального директора Scale AI на посаду головного директора зі штучного інтелекту в новому підрозділі.

Крім того, Цукерберг також найняв кілька співробітників Scale AI після того, як компанія інвестувала 14,3 млрд доларів у стартап з маркування даних.

Нат Фрідман

Колишній генеральний директор GitHub спільно з Вангом очолюватиме підрозділ і керуватиме роботою компанії над продуктами ШІ та прикладними дослідженнями.

Фрідман став співзасновником венчурної компанії NFDG, яка підтримала такі відомі стартапи, як Safe Superintelligence, Perplexity та Figma.

Даніель Гросс

Колишній генеральний директор стартапу в галузі штучного інтелекту Safe Superintelligence приєднався до команди, щоб очолити підрозділ продуктів штучного інтелекту. Гросс був співзасновником NFDG.

Роумінг Панг

За інформацією інсайдерів, Панг очолював команду Apple Foundation Models та відповідав за розширені функції штучного інтелекту.

Трапіт Бансал

Дослідник у галузі штучного інтелекту приєднався до OpenAI у 2022 році, де відіграв ключову роль у розробці моделей міркувань "o-серії". Бансал безпосередньо співпрацював із співзасновником OpenAI та Safe Superintelligence Іллею Суцкевером.

Шучао Бі

Бі приєднався до OpenAI у 2024 році після більш ніж 10 років роботи у YouTube та Google. Він він став співзасновником YouTube Shorts та створив багатоетапні моделі глибокого навчання для оптимізації ефективності Google Ads.

Хуейвень Чанг

Чанг працювала в OpenAI з 2023 році, пропрацювавши понад чотири роки науковим співробітником у Google. Вона є співавтором GPT-4o, багатомодальної моделі OpenAI, і винайшла архітектури перетворення тексту на зображення MaskGIT та Muse у Google Research.

Цзі Лінь

Лінь понад два роки працював в OpenAI, де зробив внесок у створення сучасних систем мультимодального мислення та стеку міркувань оператора — архітектури агентів OpenAI.

Джоел Побар

Побар працював в Anthropic з 2023 році, де займався інфраструктурою та конвеєрами виведення для великих мовних моделей. Раніше близько 11 років він пропрацював у Мета.

Джек Рей

Рей була технічним керівником попередньої підготовки для Gemini від Google DeepMind і очолювала розробку логічного мислення для Gemini 2.5.

Хонгю Рен

Рен понад два роки працював в OpenAI, взявши участь у створенні кількох моделей "о-серії" та GPT-4o.

Йохан Шалквік

Шалквік був колишнім співробітником Google і керував великими дослідженнями та інтеграцією продуктів у галузі мовного штучного інтелекту. У Meta Superintelligence Labs він працюватиме на схожій посаді.

Шенцзя Чжао

Чжао працював науковим співробітником у OpenAI, був одним із творців ChatGPT, GPT-4, всіх міні-моделей, 4.1 та o3.

Джейсон Вей

Вей також має досвід співпраці з OpenAI, де працював над моделями o1 та Deep Research.

Нагадаємо, Марк Цукерберг планує інвестувати сотні мільярдів доларів в обчислювальну інфраструктуру ШІ