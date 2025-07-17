Цукерберг борется за таланты Кремниевой долины: Superintelligence Labs переманивает лучших специалистов по ИИ

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг усиливает "войну за таланты" в Кремниевой долине, активно переманивая ведущих специалистов по искусственному интеллекту из OpenAI, Google и других компаний для своего нового подразделения Meta Superintelligence Labs.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию агентства Reuters.

После запуска неудачной модели ИИ Llama 4 миллиардер проводит агрессивный наем специалистов, пытаясь догнать таких лидеров отрасли, как OpenAI, Google и Anthropic.

По данным агентства в список новых сотрудников Meta попали следующие специалисты:

Александр Ванг

Согласно служебной записке, с которой ознакомились журналисты, компания Meta наняла бывшего генерального директора Scale AI на должность главного директора по искусственному интеллекту в новом подразделении.

Кроме того, Цукерберг также нанял несколько сотрудников Scale AI после того, как компания инвестировала 14,3 млрд долларов в стартап по маркировке данных.

Нат Фридман

Бывший генеральный директор GitHub совместно с Вангом будет возглавлять подразделение и руководить работой компании над продуктами ИИ и прикладными исследованиями.

Фридман стал соучредителем венчурной компании NFDG, поддержавшей такие известные стартапы, как Safe Superintelligence, Perplexity и Figma.

Даниэль Гросс

Бывший генеральный директор стартапа в области искусственного интеллекта Safe Superintelligence присоединился к команде, чтобы возглавить подразделение продуктов искусственного интеллекта. Гросс был соучредителем NFDG.

Роуминг Панг

По информации инсайдеров, Панг возглавлял команду Apple Foundation Models и отвечал за расширенные функции искусственного интеллекта.

Трапит Бансал

Исследователь в области искусственного интеллекта присоединился к OpenAI в 2022 году, где сыграл ключевую роль в разработке моделей рассуждений "o -серии". Бансал напрямую сотрудничал с соучредителем OpenAI и Safe Superintelligence Ильей Суцкевером.

Шучао Би

Би присоединился к OpenAI в 2024 году после более чем 10 лет работы в YouTube и Google. Он стал соучредителем YouTube Shorts и создал многоэтапные модели глубокого обучения для оптимизации эффективности Google Ads.

Хуэйвэнь Чанг

Чанг работала в OpenAI с 2023 года, а ранее — более четырех лет научным сотрудником в Google. Она является соавтором GPT-4o, многомодальной модели OpenAI, и изобрела архитектуру преобразования текста в изображения MaskGIT и Muse в Google Research.

Цзи Линь

Линь более двух лет работал в OpenAI, где сделал вклад в создание современных систем мультимодального мышления и архитектуры агентов OpenAI.

Джоэл Побар

Побар работал в Anthropic с 2023 года, где занимался инфраструктурой и конвейерами вывода для больших языковых моделей. Ранее, около 11 лет, он проработал в Мета.

Джек Рэй

Рэй была техническим руководителем предварительной подготовки для Gemini от Google DeepMind и возглавляла разработку логического мышления для Gemini 2.5.

Хонгю Рен

Рен более двух лет работал в OpenAI, приняв участие в создании нескольких моделей "о -серии" и GPT-4o.

Йохан Шалквик

Шалквик был бывшим сотрудником Google и руководил обширными исследованиями и интеграцией продуктов в области языкового искусственного интеллекта. В Meta Superintelligence Labs он будет работать на похожей должности.

Шэнцзя Чжао

Чжао работал научным сотрудником в OpenAI, был одним из создателей ChatGPT, GPT-4, всех мини-моделей, 4.1 и o3.

Джейсон Вэй

Вэй также имеет опыт сотрудничества с OpenAI, где работал над моделями o 1 и Deep Research.

Напомним, Марк Цукерберг планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислительную инфраструктуру ИИ.