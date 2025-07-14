Марк Цукерберг планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислительную инфраструктуру ИИ

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислительную инфраструктуру искусственного интеллекта и запустить свой первый суперкластер мощностью более 1 ГВт уже в следующем году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC .

Суперкластер – это большая сложная вычислительная сеть, предназначенная для обучения продвинутых моделей ИИ и обработки их рабочих нагрузок.

"О наших усилиях в сфере суперинтеллекта я сосредоточен на создании самой элитной и талантливой команды в отрасли. Мы также собираемся инвестировать сотни миллиардов долларов в исчисление для создания суперинтеллекта. У нас есть капитал от нашего бизнеса для этого", — пояснил Цукерберг.

Он сообщил, что первый суперкластер Meta называется Prometheus, и компания строит еще несколько кластеров мощностью в несколько гигаватт.

"Мы также строим Hyperion, который сможет масштабироваться до 5 ГВт в течение нескольких лет. Мы также строим еще несколько титановых кластеров. Лишь один из них охватывает значительную часть территории Манхэттена. Лаборатории суперинтеллекта Meta будут иметь ведущий уровень вычислений и, безусловно, наибольший объем вычислений на одного исследователя… В рамках наших усилий по развитию суперинтеллекта я сосредоточен на формировании самой элитной и талантливой команды в этой области", - отметил миллиардер.

Цукерберг был разочарован успехами Meta в области искусственного интеллекта, особенно после того, как в апреле его ШИ модели Llama 4 получили прохладную оценку разработчиков. Поэтому он меняет подход Meta, чтобы лучше конкурировать с такими компаниями, как OpenAI и Google.

Напомним, а мериканская корпорация конгломерата социальных сетей Meta Platforms планирует инвестировать 14,3 млрд долларов в Scale AI – стартап, работающий с данными для обучения систем искусственного интеллекта.