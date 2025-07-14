Марк Цукерберг планує інвестувати сотні мільярдів доларів в обчислювальну інфраструктуру ШІ

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг планує інвестувати сотні мільярдів доларів у обчислювальну інфраструктуру штучного інтелекту і запустити свій перший суперкластер потужністю понад 1 ГВт вже наступного року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Суперкластер - це велика складна обчислювальна мережа, призначена для навчання просунутих моделей ШІ та обробки їх робочих навантажень.

"Щодо наших зусиль у сфері суперінтелекту, я зосереджений на створенні найелітнішої та найталановитішої команди в галузі. Ми також збираємося інвестувати сотні мільярдів доларів у обчислення для створення суперінтелекту. У нас є капітал від нашого бізнесу для цього", — пояснив Цукерберг.

Він повідомив, що перший суперкластер Meta називається Prometheus, і компанія будує ще кілька кластерів потужністю в кілька гігават.

"Ми також будуємо Hyperion, який зможе масштабуватися до 5 ГВт протягом кількох років. Ми також будуємо ще кілька титанових кластерів. Лише один з них охоплює значну частину території Манхеттена. Лабораторії суперінтелекту Meta матимуть провідний у галузі рівень обчислень та, безумовно, найбільший обсяг обчислень на одного дослідника… У рамках наших зусиль щодо розвитку суперінтелекту я зосереджений на формуванні найелітнішої та найталановитішої команди в галузі", — зазначив мільярдер.

Цукерберг був розчарований успіхами Meta у галузі штучного інтелекту, особливо після того, як у квітні його ШІ-моделі Llama 4 отримали прохолодну оцінку розробників. Тому він змінює підхід Meta, щоб краще конкурувати з такими компаніями, як OpenAI та Google.

Нагадаємо, американська корпорація конгломерату соціальних мереж Meta Platforms планує інвестувати 14,3 млрд доларів у Scale AI - стартап, який працює з даними для навчання систем штучного інтелекту.