Meta інвестує 14,3 млрд доларів у стартап штучного інтелекту Scale AI: що відомо про угоду

Американська корпорація конгломерату соціальних мереж Meta Platforms планує інвестувати 14,3 млрд доларів у Scale AI - стартап, який працює з даними для навчання систем штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію The New York Times

Як умовою угоди 28-річний генеральний директор Scale AI Олександр Ванг стане топ-керівником у новому підрозділі, який Meta називає своєю лабораторією суперінтелекту. Також до проєкту буде залучена команда співробітників Scale AI.

"Meta завершила наше стратегічне партнерство та інвестиції в ScaleAI. У рамках угоди ми поглибимо спільну роботу з виробництва даних для моделей ШІ, Олександр Ванг приєднається до нас, щоб працювати над створенням суперінтелекту", — повідомили у компанії.

Інвестування мільярдів у Scale AI, що становить близько 10 відсотків від виручки Meta у 2024 році, стане першою великою міноритарною інвестицією Марка Цукерберга у сторонню компанію. Це друга за величиною угода Meta після придбання програми обміну повідомленнями WhatsApp за 19 мільярдів доларів близько 11 років тому.

Одна з найдорожчих компаній світу Meta щосили намагається наздогнати конкурентів у галузі штучного інтелекту, таких як Google, Microsoft, OpenAI і Anthropic.

Наразі технологічні компанії праціюють над створенням надінтелекту для подальшого розвитку ШІ. OpenAI, Google та інші заявили, що їхня найближча мета — створити штучний загальний інтелект, який зможе робити все, що може робити людський мозок.

Нагадаємо, компанія Meta Platforms співпрацює із оборонним підрядником Anduril Industries з метою розробки нових цифрових продуктів для армії США, включаючи шолом на базі штучного інтелекту з функціями віртуальної та доповненої реальності.