Meta об’єдналася з Anduril для створення військових шоломів на базі штучного інтелекту

Компанія Meta Platforms співпрацює із оборонним підрядником Anduril Industries з метою розробки нових цифрових продуктів для армії США, включаючи шолом на базі штучного інтелекту з функціями віртуальної та доповненої реальності.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацю Вloomberg.

Згідно з повідомленням Палмера Лакі, співзасновника Anduril, вони працює з Meta "над проектуванням, створенням та впровадженням ряду інтегрованих продуктів XR, які забезпечують бійців покращеним сприйняттям та дозволяють інтуїтивно управляти автономними платформами на полі бою".

Як зазначає незалежне видання Core Memory, принаймні одним із цих продуктів стане "військовий шолом у науково-фантастичному стилі" під назвою "Орлине око".

"Це те, чого всі завжди хотіли. Люди називали їх по-різному: вони називали їх гуглами з Call of Duty. Вони називали це, чи знаєте, шоломом із Halo. Це старі ідеї, які лише недавно стали по-справжньому технологічно життєздатними ", - розповів Лакі.

У листопаді Meta змінила свою політику "допустимого використання", щоб її великі мовні моделі штучного інтелекту могли використовуватися американськими військовими підрядниками, включаючи Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton Holding та Palantir Technologies.

Нагадаємо, компанія Meta Platforms повідомила співробітникам, що обрала Роберта Фергуса на посаду керівника своєї дослідницької лабораторії штучного інтелекту, підвищивши працівника, який раніше допомагав створювати цю ШІ-лабораторію Meta, потім перейшов до конкурента Alphabet (Google) і нещодавно повернувся на дослідницьку роль.