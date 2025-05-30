Meta объединилась с Anduril для создания военных шлемов на базе искусственного интеллекта

Компания Meta Platforms сотрудничает с оборонным подрядчиком Anduril Industries для разработки новых цифровых продуктов для армии США, включая шлем на базе искусственного интеллекта с функциями виртуальной и дополненной реальности.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Согласно сообщению Палмера Лаки, соучредителя Anduril, они работают с Meta "над проектированием, созданием и внедрением ряда интегрированных продуктов XR, которые снабжают бойцов улучшенным восприятием и позволяют интуитивно управлять автономными платформами на поле боя".

Как отмечает независимое издание Core Memory, по крайней мере, одним из этих продуктов станет "военный шлем в научно-фантастическом стиле" под названием "Орлиный глаз".

"Это то, чего все всегда хотели. Люди называли их по-разному: они называли их гуглами из Call of Duty. Они называли это, знаете ли, шлемом из Halo. Это старые идеи, только недавно ставшие по-настоящему технологически жизнеспособными", — рассказал Лаки.

В ноябре Meta изменила свою политику "допустимого использования", чтобы ее большие языковые модели искусственного интеллекта могли использовать американские военные подрядчики, включая Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton Holding и Palantir Technologies.

Напомним, компания Meta Platforms сообщила сотрудникам, что избрала Роберта Фергуса на должность руководителя своей исследовательской лаборатории искусственного интеллекта, повысив работника, ранее помогавшего создавать эту ШИ-лабораторию Meta, затем перешел к конкуренту Alphabet (Google) и недавно вернулся на исследовательскую.