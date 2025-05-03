Meta запустила приложение Meta AI с голосовым ИИ на базе Llama 4

Meta представила отдельное приложение Meta AI, позволяющее общаться с искусственным интеллектом в голосовом формате – без необходимости вводить текст. Новое приложение построено на базе модели Llama 4 и предлагает пользователям полноценный голосовой интерфейс для общения с цифровым ассистентом.

Об этом говорится в блоге Meta.

Теперь, обратившись фразой типа "Гей Meta, где ближайший веганский ресторан?", пользователи получат ответ голосом — с интонацией и естественным темпом, без необходимости отвлекаться на набор текста. Это особенно удобно в условиях, когда руки заняты, например, во время приготовления пищи или в дороге.

Meta AI также запоминает пользовательские предпочтения, адаптируя ответы на основе предыдущих запросов. Если предоставить доступ к Instagram или Facebook, ассистент сможет точнее персонализировать предложения — например, путешествия или книги.

Среди других функций – создание и редактирование изображений голосовыми командами, а также новый режим полного диалога (full-duplex speech), позволяющий разговаривать с ИИ одновременно, без пауз и задержек. Это первое подобное решение среди больших речевых моделей.

Пользователи могут выбрать голос, который будет говорить Meta AI. В списке — озвучивание известных звезд, среди которых Джон Сина, Киган-Майкл Ки, Аквафина, Джуди Денч и Кристен Белл. Каждый голос настроен на живой разговор с характерными эмоциями и ритмикой.

Пока голосовой функционал доступен в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Мета обещает постепенно расширять географию. Пользователи других стран уже сейчас могут протестировать текстовую версию Meta AI в Facebook, Instagram или Messenger.