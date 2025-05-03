Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

+0,12

EUR

47,08

--0,09

Наличный курс:

USD

41,50

41,42

EUR

47,45

47,25

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Meta запустила приложение Meta AI с голосовым ИИ на базе Llama 4

Meta AI
Фото AI4Future, сгенерированное на FLUX.1

Meta представила отдельное приложение Meta AI, позволяющее общаться с искусственным интеллектом в голосовом формате – без необходимости вводить текст. Новое приложение построено на базе модели Llama 4 и предлагает пользователям полноценный голосовой интерфейс для общения с цифровым ассистентом.

Об этом говорится в блоге Meta.

Теперь, обратившись фразой типа "Гей Meta, где ближайший веганский ресторан?", пользователи получат ответ голосом — с интонацией и естественным темпом, без необходимости отвлекаться на набор текста. Это особенно удобно в условиях, когда руки заняты, например, во время приготовления пищи или в дороге.

Meta AI также запоминает пользовательские предпочтения, адаптируя ответы на основе предыдущих запросов. Если предоставить доступ к Instagram или Facebook, ассистент сможет точнее персонализировать предложения — например, путешествия или книги.

Среди других функций – создание и редактирование изображений голосовыми командами, а также новый режим полного диалога (full-duplex speech), позволяющий разговаривать с ИИ одновременно, без пауз и задержек. Это первое подобное решение среди больших речевых моделей.

Пользователи могут выбрать голос, который будет говорить Meta AI. В списке — озвучивание известных звезд, среди которых Джон Сина, Киган-Майкл Ки, Аквафина, Джуди Денч и Кристен Белл. Каждый голос настроен на живой разговор с характерными эмоциями и ритмикой.

Пока голосовой функционал доступен в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Мета обещает постепенно расширять географию. Пользователи других стран уже сейчас могут протестировать текстовую версию Meta AI в Facebook, Instagram или Messenger.

Автор:
Кейт Щеглова