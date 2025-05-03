Meta запустила застосунок Meta AI із голосовим ШІ на базі Llama 4

Meta представила окремий застосунок Meta AI, який дозволяє спілкуватися з штучним інтелектом у голосовому форматі — без необхідності вводити текст. Новий додаток побудований на базі моделі Llama 4 і пропонує користувачам повноцінний голосовий інтерфейс для спілкування з цифровим асистентом.

Про це йдеться в блозі Meta.

Тепер, звернувшись фразою на кшталт "Гей Meta, де найближчий веганський ресторан?", користувачі отримають відповідь голосом — з інтонацією та природним темпом, без необхідності відволікатися на набір тексту. Це особливо зручно в умовах, коли руки зайняті — наприклад, під час приготування їжі або в дорозі.

Meta AI також запам’ятовує уподобання користувача, адаптуючи відповіді на основі попередніх запитів. Якщо надати доступ до Instagram або Facebook, асистент зможе точніше персоналізувати пропозиції — наприклад, щодо подорожей чи книжок.

Серед інших функцій — створення та редагування зображень голосовими командами, а також новий режим повного діалогу (full-duplex speech), який дозволяє розмовляти зі ШІ одночасно, без пауз і затримок. Це перше подібне рішення серед великих мовних моделей.

Користувачі можуть обрати голос, яким говоритиме Meta AI. У переліку — озвучення відомих зірок, серед яких Джон Сіна, Кіган-Майкл Кі, Аквафіна, Джуді Денч та Крістен Белл. Кожен голос налаштований на живу розмову, з характерними емоціями та ритмікою.

Поки що голосовий функціонал доступний у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Утім, Meta обіцяє поступово розширювати географію. Користувачі з інших країн вже зараз можуть протестувати текстову версію Meta AI у Facebook, Instagram або Messenger.