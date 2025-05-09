Meta призначила нового керівника лабораторії ШІ, який повернувся з Google

Компанія Meta Platforms повідомила співробітникам, що обрала Роберта Фергуса на посаду керівника своєї дослідницької лабораторії штучного інтелекту, підвищивши працівника, який раніше допомагав створювати цю ШІ-лабораторію Meta, потім перейшов до конкурента Alphabet (Google) і нещодавно повернувся на дослідницьку роль. Про це пише Bloomberg.

Фергус був співзасновником лабораторії Facebook AI Research, відомої як FAIR, у 2014 році разом із Яном ЛеКуном, який нині обіймає посаду головного науковця з питань ШІ у Meta. Підрозділ займається довгостроковими дослідженнями в сфері ШІ, зокрема розробкою моделей для вдосконалення робототехніки, генерації аудіо, розуміння зображень і розширення можливостей штучного інтелекту.

В квітні цього року Фергус повернувся до Meta після майже п’яти років роботи в лабораторії DeepMind від Alphabet, що також займається дослідженнями в сфері ШІ. Після повернення він обійняв посаду наукового співробітника в продуктовому підрозділі Meta, який спеціалізується на генеративному ШІ, і працював над покращенням пам’яті та персоналізації відкритих моделей Llama.

У ролі нового керівника FAIR Фергус замінить Жоель Піно, яка минулого місяця оголосила про те, що покидає компанію.

Головний директор з продуктів Meta Кріс Кокс у четвер оголосив співробітникам компанії, що після тривалого процесу пошуку було прийнято рішення призначити Фергуса очільником FAIR. Про це повідомило джерело, обізнане з деталями, яке лишилось анонімнім. Згідно з джерелом, Кокс назвав Фергуса очевидним фаворитом, попри те, що він нещодавно повернувся до компанії на іншу роль, і висловив радість, що той очолить підрозділ, який сам і допоміг створити.

"Ми працюємо над створенням досвіду на рівні людської взаємодії, який трансформує спосіб нашого спілкування з технологіями, і прагнемо бути лідерами в галузі досліджень ШІ", — написав Фергус у LinkedIn.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг наприкінці січня повідомив інвесторам, що компанія планує інвестувати сотні мільярдів доларів у розвиток ШІ в найближчі роки. Соціальна мережа з Менло-Парку, штат Каліфорнія, продовжує інтегрувати інструменти ШІ в усі свої ключові додатки — від Facebook і Instagram до WhatsApp — і нещодавно запустила окремий застосунок MetaAI, щоб конкурувати з іншими ШІ-помічниками, такими як ChatGPT від OpenAI. FAIR займається довгостроковими дослідницькими проєктами, які не обов’язково мають пряме споживче застосування.