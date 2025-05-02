Google запускає ШІ-подкасти українською

Google розширює функціональність свого інструменту NotebookLM, додавши підтримку української мови у функції Audio Overviews — штучного інтелекту, який перетворює текстові матеріали на аудіоформат, подібний до подкастів.

Відтепер користувачі можуть створювати й слухати розмови з ШІ-ведучими рідною мовою, пише The Verge.

Audio Overviews підтримує понад 50 мов світу, включно з українською, і доступна у більш ніж 200 країнах. За допомогою цього інструмента користувачі можуть перетворювати свої тексти, замітки чи дослідження на динамічні аудіорозмови, використовуючи Google Docs, а також інтеграцію з ШІ-моделлю Gemini.

Щоб скористатися функцією, потрібно зайти в NotebookLM, відкрити налаштування в правому верхньому куті та вибрати українську мову у розділі "Output Language".

У Google зазначають, що це лише перший крок у розвитку цієї функції, й компанія планує вдосконалювати її на основі відгуків користувачів. Від початку запуску Audio Overviews у 2023 році функцію постійно розширювали — зокрема, додали можливість взаємодії зі ШІ-ведучими та налаштування їх поведінки у розмові.

Додамо, що передплатники Gemini Advanced можуть генерувати та обмінюватися відео, використовуючи передову модель Veo 2. При цьому встановлено обмеження на місячну кількість створюваних відео.