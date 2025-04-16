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Користувачі Gemini Advanced тепер можуть створювати відео за допомогою Veo 2

Gemini Advanced
Gemini отримав можливість створювати відео

Відтепер передплатники Gemini Advanced можуть генерувати та обмінюватися відео, використовуючи передову модель Veo 2. При цьому встановлено обмеження на місячну кількість створюваних відео.

Про це йдеться в офіційному блозі Google Україна.

У повідомленні зазначається, що для створення відео користувачам необхідно обрати Veo 2 у випадаючому списку моделей Gemini. Також додається, що ця функція генерує восьмисекундний відеоролик з роздільною здатністю 720p, який надається у форматі MP4 з співвідношенням сторін 16:9 у альбомній орієнтації.

Встановлено також місячний ліміт на кількість відео, які користувач може створити. В період закінчення ліміту користувач буде проінформований щодо подальшої можливості користуватись цією функцією.

Вказано, що передплатники Gemini Advanced зможуть генерувати відео як у веб-версії, так і на мобільних пристроях по всьому світу, починаючи з сьогодні і протягом наступних кількох тижнів.

Google інвестує $1 мільярд у штучний інтелект

Google вже вклав додаткові $1 мільярд у стартап Anthropic. Ця інвестиція є частиною ширшої стратегії пошукового гіганта, спрямованої на утримання лідерських позицій у розробці генеративних моделей ШІ.  Anthropic заснований у 2021 році групою колишніх співробітників OpenAI, спеціалізується на створенні безпечних і передових систем ШІ. Найвідоміший продукт компанії — серія моделей Claude, які змагаються з GPT-4 від OpenAI.

Інвестиція Google в $1 мільярд збіглася з очікуваним залученням ще $2 мільярдів від інших венчурних інвесторів, таких як Lightspeed Venture Partners. Це може збільшити оцінку Anthropic до $60 мільярдів.

Нагадаємо, Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.

Автор:
Тетяна Бесараб