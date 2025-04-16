Користувачі Gemini Advanced тепер можуть створювати відео за допомогою Veo 2

Відтепер передплатники Gemini Advanced можуть генерувати та обмінюватися відео, використовуючи передову модель Veo 2. При цьому встановлено обмеження на місячну кількість створюваних відео.

Про це йдеться в офіційному блозі Google Україна.

У повідомленні зазначається, що для створення відео користувачам необхідно обрати Veo 2 у випадаючому списку моделей Gemini. Також додається, що ця функція генерує восьмисекундний відеоролик з роздільною здатністю 720p, який надається у форматі MP4 з співвідношенням сторін 16:9 у альбомній орієнтації.

Встановлено також місячний ліміт на кількість відео, які користувач може створити. В період закінчення ліміту користувач буде проінформований щодо подальшої можливості користуватись цією функцією.

Вказано, що передплатники Gemini Advanced зможуть генерувати відео як у веб-версії, так і на мобільних пристроях по всьому світу, починаючи з сьогодні і протягом наступних кількох тижнів.

Google інвестує $1 мільярд у штучний інтелект

Google вже вклав додаткові $1 мільярд у стартап Anthropic. Ця інвестиція є частиною ширшої стратегії пошукового гіганта, спрямованої на утримання лідерських позицій у розробці генеративних моделей ШІ. Anthropic заснований у 2021 році групою колишніх співробітників OpenAI, спеціалізується на створенні безпечних і передових систем ШІ. Найвідоміший продукт компанії — серія моделей Claude, які змагаються з GPT-4 від OpenAI.

Інвестиція Google в $1 мільярд збіглася з очікуваним залученням ще $2 мільярдів від інших венчурних інвесторів, таких як Lightspeed Venture Partners. Це може збільшити оцінку Anthropic до $60 мільярдів.

Нагадаємо, Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.