Gemini замінить Google Assistant на Android протягом 2025 року

Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.

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Про це повідомляється у блозі Google.

Очікується, що протягом найближчих місяців усі пристрої перейдуть на Gemini. Це стосується не лише смартфонів, а й планшетів, навушників, Google Assistant у вашому автомобілі та всіх пристроїв, які підключаються до телефона й можуть взаємодіяти з голосовим помічником.

"Щоб продовжити нашу роботу зі створення найкориснішого помічника у світі, ми переосмислили досвід роботи зі штучним інтелектом у його основі, щоб зробити Gemini вашим персональним помічником на основі штучного інтелекту. Хоча наші очікування щодо того, що може робити помічник, швидко змінюються, місія залишається незмінною", - пише Google.

Компанія планує поділитися додатковою інформацією з користувачами в наступні кілька місяців, до того часу Google Assistant залишатиметься доступним на відповідних пристроях.

Google інвестує $1 мільярд у штучний інтелект

Google вже вклав додаткові $1 мільярд у стартап Anthropic. Ця інвестиція є частиною ширшої стратегії пошукового гіганта, спрямованої на утримання лідерських позицій у розробці генеративних моделей ШІ. Anthropic заснований у 2021 році групою колишніх співробітників OpenAI, спеціалізується на створенні безпечних і передових систем ШІ. Найвідоміший продукт компанії — серія моделей Claude, які змагаються з GPT-4 від OpenAI.

Інвестиція Google в $1 мільярд збіглася з очікуваним залученням ще $2 мільярдів від інших венчурних інвесторів, таких як Lightspeed Venture Partners. Це може збільшити оцінку Anthropic до $60 мільярдів.

Нагадаємо, Google все активніше використовує штучний інтелект не лише для створення нових продуктів, а й для розробки власного програмного коду. Генеральний директор компанії Сундар Пічаї під час звіту за третій квартал 2024 року заявив, що більше чверті нового коду Google створюється ШІ та потім перевіряється інженерами компанії.