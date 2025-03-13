Google представила дві нові моделі штучного інтелекту для робототехніки

Лабораторія штучного інтелекту Google Alphabet Inc представила дві нові моделі ШІ, орієнтовані на робототехніку, які допоможуть розробникам навчити роботів реагувати на незнайомі сценарії.

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Про це повідомляє Вloomberg.

Дослідницький підрозділ Google DeepMind розробив Gemini Robotics, новий варіант своєї флагманської моделі штучного інтелекту, спрямовану на розробку більш спритних та інтерактивних роботів. Інша модель, Gemini Robotics-ER, спеціалізується на просторовому розумінні та допоможе виробникам роботів створювати нові програми, використовуючи можливості міркування Gemini.

Інженер DeepMind Канішка Рао на прес-конференції пояснив, що, застосовуючи Gemini до робіт, Google наближається до розробки "робототехніки загального призначення", яка може виконувати різні завдання.

"Наші світи дуже заплутані, динамічні та багаті, і я думаю, що інтелектуальний робот загального призначення має вміти справлятися із цією заплутаністю", — додав він.

Мрія Кремнієвої долини про створення роботів, які можуть виконувати завдання нарівні з людьми, знову привертає увагу інвесторів. Meta Platforms, Tesla та OpenAI активізували свою роботу в галузі робототехніки, а стартапи ведуть переговори щодо залучення фінансування за захмарними цінами.

Як зазначає видання, Google має досить заплутану історію в робототехніці. Більше десяти років тому компанія придбала щонайменше вісім робототехнічних компаній, щоб продовжити мету співзасновників Ларрі Пейджа та Сергія Бріна з розробки орієнтованих на споживача роботів за допомогою машинного навчання. З роками зусилля об'єдналися в Google X, moonshot lab Alphabet, і в 2021 виділився підрозділ під назвою Everyday Robots, який спеціалізувався на роботах, що виконують повсякденні завдання, такі як сортування сміття. Приблизно через два роки Alphabet оголосила, що закриє підрозділ у рамках свого масштабного скорочення бюджету на 2023 рік.

Проте Alphabet так і не вийшла з робототехнічного бізнесу. На той час компанія заявила, що консолідує частину технологій та команди в існуючі зусилля з робототехніки. Тепер компанія, мабуть, перезапускає ці зусилля під прапором генеративного ШІ.

Під час брифінгу представники Google підкреслили, що робота знаходиться на ранній стадії дослідження. Вікас Сіндхвані, науковий співробітник DeepMind, сказав, що моделі Gemini були розроблені з "глибоким розумінням безпеки здорового глузду" у фізичному середовищі. Він сказав, що Google планує поступово запускати роботів, починаючи з безпечної відстані від людей і стаючи більш інтерактивними та спільними з часом у міру покращення показників безпеки.

В компанії заявили, що почнуть вивчати можливості робототехніки Gemini із компаніями в цій галузі, включаючи Apptronik, з якою вона співпрацює для розробки гуманоїдних роботів. Інші партнери, які тестують її модель Gemini Robotics-ER, включають Agile Robots та Boston Dynamics, яку Alphabet придбала у 2013 році, а потім продала SoftBank Group Corp.

Нагадаємо, у 2025 році платформа Qwen від Alibaba Group Holding Ltd претендендує на те, щоб зрівнятися не лише з DeepSeek, а й із творцем ChatGPT OpenAI. У четвер, 6 березня, вона випустила свою останню версію ШІ QwQ з відкритим вихідним кодом.