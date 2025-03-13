Google представила две новые модели искусственного интеллекта для робототехники

Лаборатория искусственного интеллекта Google Alphabet Inc представила две новые модели ИИ, ориентированные на робототехнику, которые помогут разработчикам научить роботов реагировать на незнакомые сценарии.

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Об этом сообщает Вloomberg.

Исследовательское подразделение Google DeepMind разработал Gemini Robotics , новый вариант своей флагманской модели искусственного интеллекта, направленную на разработку более шустрых и интерактивных роботов. Другая модель, Gemini Robotics - ER, специализирующийся на пространственном понимании и поможет производителям роботов создавать новые программы, используя возможности мышления Gemini.

Инженер DeepMind Канишка Рао на пресс-конференции объяснил, что, применяя Gemini к работам, Google приближается к разработке "робототехники общего назначения", которая может выполнять разные задачи.

"Наши миры очень запутаны, динамичны и богаты, и я думаю, что интеллектуальный робот общего назначения должен уметь справляться с этой запутанностью", — добавил он.

Мечта Кремниевой долины о создании роботов, которые могут выполнять задачи наравне с людьми, снова привлекает инвесторов. Meta Platforms , Tesla и OpenAI активизировали свою работу в области робототехники, а стартапы ведут переговоры по привлечению финансирования по заоблачным ценам.

Как отмечает издание, у Google достаточно запутанная история в робототехнике. Более десяти лет назад компания приобрела минимум восемь робототехнических компаний, чтобы продолжить цель соучредителей Ларри Пейджа и Сергея Брина по разработке ориентированных на потребителя роботов с помощью машинного обучения. С годами усилия объединились в Google X, moonshot lab Alphabet, и в 2021 году выделилось подразделение под названием Everyday Robots, которое специализировалось на работах, выполняющих повседневные задачи, такие как сортировка мусора. Приблизительно через два года Alphabet объявила, что закроет подразделение в рамках своего масштабного сокращения бюджета на 2023 год.

Однако Alphabet так и не вышла из робототехнического бизнеса. К тому времени компания заявила, что консолидирует часть технологий и команды в существующие усилия по робототехнике. Теперь компания, вероятно, перезапускает эти усилия под флагом генеративного ИИ.

В ходе брифинга представители Google подчеркнули, что работа находится на ранней стадии исследования. Викас Синдхвани, научный сотрудник DeepMind, сказал, что модели Gemini были разработаны с "глубоким пониманием безопасности здравого смысла" в физической среде. Он сказал, что Google планирует постепенно запускать роботов, начиная с безопасного расстояния от людей и становясь более интерактивными и общими по мере улучшения показателей безопасности.

В компании заявили, что начнут изучать возможности робототехники Gemini с компаниями в этой области, включая Apptronik, с которой она сотрудничает по разработке гуманоидных роботов. Другие партнеры, которые тестируют ее модель Gemini Robotics-ER, включают в себя Agile Robots и Boston Dynamics, которую Alphabet приобрела в 2013 году, а затем продала SoftBank Group Corp.

Напомним, в 2025 году платформа Qwen от Alibaba Group Holding Ltd претендендует на то, чтобы сравниться не только с DeepSeek, но и создателем ChatGPT OpenAI. В четверг, 6 марта, она выпустила свою последнюю версию ИИ QwQ с открытым исходным кодом.