Alibaba выпустила новую модель ИИ и пытается конкурировать с DeepSeek

В 2025 году платформа Qwen от Alibaba Group Holding Ltd претендендует на то, чтобы сравниться не только с DeepSeek, но и создателем ChatGPT OpenAI. В четверг 6 марта она выпустила свою последнюю версию ИИ QwQ с открытым исходным кодом.

Об этом сообщает Вloomberg.

Новая модель ИИ, как утверждает Alibaba, работает так же хорошо, как DeepSeek, используя лишь малую часть данных. Под руководством генерального директора Эдди Ву компания переориентируется на свои основные сильные стороны, ключевыми компонентами которых являются облачные вычисления и развитие искусственного интеллекта, интерес к которому растет во всем мире.

Китайские компании проявляют креативность в навигации по торговым ограничениям и разработке более эффективных моделей ИИ.

Страна с населением 1,4 миллиарда человек запустила несколько перспективных стартапов и проектов в области ІІ, в то время как ее ведущие игроки интернета потратили годы на инвестирование и разработку инфраструктуры для поддержки таких новых предприятий. С учетом того, что опыт DeepSeek подвергает сомнению необходимость в передовом дорогом оборудовании для ИИ от таких компаний, как Nvidia, которое США запретили продавать в Китае, перспективы китайских компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, похоже, улучшаются. Следующая модель искусственного интернета DeepSeek, взорвавшая мировую индустрию искусственного интеллекта, также может появиться в Китае. Еще одним игроком на рынке считается ByteDance Ltd. и ее бот Doubao. А чат-бот Yuanbao AI от Tencent Holdings Ltd на этой неделе ненадолго возглавил рейтинг загрузок для iPhone.

Эксперты по развитию искусственного интеллекта, опираясь на оценки данных на основе Pitchbook, считают, что следует следить за следующими китайскими компаниями: DeepSeek, Moonshot, Zhipu, Alibaba, ByteDance, Baichuan, Minimax, Open source и Stepfun.

Напомним, китайская технологическая компания Alibaba планирует инвестировать не менее 380 млрд юаней (52,44 млрд долларов США) в свою инфраструктуру облачных вычислений и искусственного интеллекта в течение следующих трех лет.