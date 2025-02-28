Эволюция в развитии ИИ: OpenAI представил предварительный просмотр GPT‑4.5

OpenAI представил предварительный просмотр GPT‑4.5 — новой и усовершенствованной модели для чата. Благодаря масштабированию неконтролируемого обучения модель улучшает способность распознавать шаблоны, устанавливать связи и генерировать творческие идеи без необходимости в дополнительных соображениях.

Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.

GPT‑4.5 на тестах

Первое тестирование GPT‑4.5 показывает, что взаимодействие с моделью стало более естественным. Благодаря расширенной базе знаний, улучшенному пониманию намерений пользователя и лучшему эмоциональному интеллекту она оказывается полезной для задач, таких как улучшение письма, программирование и решение практических задач. Ожидается, что модель также будет менее подвержена ошибкам.

Мы делимся предварительным просмотром GPT‑4.5, чтобы лучше оценить его сильные стороны и ограничения. Сейчас мы все еще исследуем возможности модели и хотим увидеть, как люди ее используют в способах, которых мы могли не ожидать, подчеркивают в компании.

О возможностях ИИ

Отмечается, что искусственный интеллект развивают, совмещая два подхода: неконтролируемое обучение и рассуждение.

Масштабирование рассуждений позволяет моделям решать сложные задачи, а обучение без присмотра улучшает понимание мира и интуицию. GPT-4.5 использует оба подхода, что дает ему более широкое знание, точность и надежность при уменьшении ошибок.

Так, масштабирование GPT‑4.5 способствует более глубокому пониманию мира и улучшению сотрудничества с людьми. Используя новые методы обучения, модель становится лучше в понимании человеческих намерений, тона и подсказок, что делает разговоры более естественными и интуитивными.

GPT‑4.5 имеет высокий уровень эмоционального интеллекта, что позволяет эффективно работать в таких областях, как написание текстов и дизайн, и лучше сотрудничать с пользователями.

GPT‑4.5 является более универсальной моделью по сравнению с другими, такими как OpenAI o1 и OpenAI o3-mini, поскольку не требует предварительного размышления для ответа. Это делает его более разумным и способным к более глубокому пониманию.

Увеличение возможностей GPT‑4.5 также способствовало повышению безопасности модели. Для этого использовались новые методы супервидения, совмещенные с традиционной настройкой и обучением с обратной связью человека. Все усовершенствования были протестированы через систему безопасности перед развертыванием. Тесты показали, что масштабирование парадигмы GPT улучшило оценки безопасности, и результаты были опубликованы в системной карте.

Как использовать GPT-4.5 в ChatGPT и в API

Пользователи ChatGPT Pro могут выбирать GPT‑4.5 через интерфейс модели на веб-версии, а также на мобильных устройствах и компьютерах. На следующей неделе будет доступ к GPT-4.5 для пользователей Plus и Team, а затем для Enterprise и Edu.

GPT‑4.5 имеет возможность доступа к актуальной информации через поиск, поддерживает загрузку файлов и изображений, а также может использовать canvas для написания и кодирования. Однако он не поддерживает мультимодальные функции, такие как голосовые команды, видео и общий доступ к экрану в ChatGPT. В будущем OpenAI планирует усовершенствовать взаимодействие с пользователем для облегчения работы с ИИ.

GPT‑4.5 также доступен для разработчиков через Chat Completions API, Assistants API и Batch API для всех уровней платного использования. Модель поддерживает ключевые функции, такие как вызов функций, структурированные выходы, потоковая передача и системные сообщения. Кроме того, она может обрабатывать ввод изображений, обеспечивающий возможности видения.

По результатам раннего тестирования разработчики могут найти GPT‑4.5 особенно полезным для приложений, использующих его высший эмоциональный интеллект и креативность. Это включает в себя такие области, как написание документации, коммуникация, обучение, коучинг и мозговой штурм. Модель также имеет сильные возможности для планирования и выполнения агентских задач, в частности, для многоступенчатых рабочих процессов кодирования и автоматизации сложных задач.

Об OpenAI

OpenAI – лаборатория, специализирующаяся на исследованиях искусственного интеллекта. Она состоит из коммерческой корпорации OpenAI LP и некоммерческой организации OpenAI Inc. Основана в Сан-Франциско в конце 2015 года Илоном Маском, Сэмом Альтманом и другими инвесторами, пообещавшими вложить $1 млрд. Маск покинул правление в феврале 2018 года, но продолжил быть донором. В 2019 году OpenAI LP получила $1 млрд инвестиций от Microsoft.

OpenAI является лидером в своей отрасли и конкурентом DeepMind, занимающимся исследованиями в области искусственного интеллекта, стремясь продвигать и разрабатывать мощный искусственный интеллект, который приносил бы пользу человечеству.

Напомним, ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился планами компании по новым моделям GPT-4.5 и GPT-5, которые имеют целью улучшить понимание и доступность искусственного интеллекта.