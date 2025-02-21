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ИИ удалось решить проблему, которую микробиологи решали годами

бактерии
Так искусственный интеллект видит бактерии. Фото AI4Future, сгенерированное на FLUX.1

Новому инструменту искусственного интеллекта от Google – AI co-scientist – удалось получить ответ на вопрос, над которым микробиологи работали более десяти лет, пишет AI4Future.

ИИ решил проблему всего за два дня.

Как отмечает BBC News, профессор Хосе Пенядес и его команда из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) много лет потратили на то, чтобы выяснить и доказать, почему некоторые супербактерии устойчивы к антибиотикам.

Ученый рассказал, что дал инструменту Google краткий запрос о исследовавшейся ключевой проблеме и уже через 48 часов ИИ пришел к такому же выводу.

Профессор признался, что был ошеломлен тем, что обнаружил, ведь его исследование еще не было опубликовано и не могло попасть в открытые источники, доступные для ИИ. По его словам, он даже написал письмо в Google с вопросом "У вас есть доступ к моему компьютеру, это так?". В то же время, технологический гигант заверил, что не имел доступа к его данным.

По словам Пенядеса, ИИ-инструмент сделал больше, чем просто подтвердил результаты его исследований. "Речь идет не только о том, что их главная гипотеза оказалась правильной, – пояснил он. – ИИ предложил еще четыре дополнительных гипотезы, и все они имели смысл. И одна из них, о которой мы никогда не задумывались, сейчас стала основой нового исследования".

Исследователи пытались выяснить, как именно появляются супербактерии – опасные микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Их гипотеза заключалась в том, что эти бактерии могут образовывать хвосты из разных вирусов, что позволяет им распространяться между видами.

Автор:
Кейт Щеглова