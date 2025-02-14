ИИ-афера. Экс-владелец футбольного клуба "Интер" перечислил мошенникам почти €1 млн — СМИ

Итальянская полиция обнаружила и заморозила почти 1 миллион евро, переведенных на иностранный банковский счет ведущим бизнесменом после того, как он стал жертвой мошенничества с искусственным интеллектом, пишет AI4Future.

По информации Reuters, речь идет об итальянском нефтепромышленнике, бывшем владельце футбольного клуба "Интер" Массимо Моратти.

Как сообщают официальные лица, мошенники использовали ИИ для имитации голоса министра обороны Италии Гвидо Крозетто, совершая звонки, в которых просили известных бизнесменов и звезд о срочной финансовой помощи для освобождения похищенных итальянских журналистов на Ближнем Востоке.

Прокуроры в Милане заявили в начале этой недели, что среди жертв мошенников были одни из самых известных бизнес-фигур Италии, в том числе модельер Джорджо Армани и соучредитель Prada Патрицио Бертелли. Однако, по их данным, только Моратти фактически осуществил запрашиваемый перевод средств.

Официальные лица отметили, что вернуть пропавшие деньги будет сложно, однако в среду они сообщили, что средства были обнаружены в Нидерландах.

"Я очень рад, что деньги, мошенническим путем изъяты у предпринимателя с использованием поддельного голоса и моего имени, были отслежены на нидерландском счете и полностью заморожены ... Отличная работа магистратов и правоохранительных органов ", — написал Крозетто в X.

Моратти пока не прокомментировал ситуацию. Источники, знакомые с делом, сообщили, что он совершил два перевода на общую сумму почти миллион евро, ошибочно полагая, что получит возмещение от Банка Италии.