ШІ-афера. Ексвласник футбольного клубу "Інтер" перерахував шахраям майже €1 млн – ЗМІ

Італійська поліція виявила та заморозила майже 1 мільйон євро, які були переказані на іноземний банківський рахунок провідним бізнесменом після того, як він став жертвою шахрайства зі штучним інтелектом, пише AI4Future.

За інформацією Reuters, йдеться про італійського нафтопромисловця, колишнього власника футбольного клубу "Інтер" Массимо Моратті.

Як повідомляють офіційні особи, шахраї використовували ШІ для імітації голосу міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, здійснюючи дзвінки, у яких просили відомих бізнесменів та зірок про термінову фінансову допомогу для звільнення викрадених італійських журналістів на Близькому Сході.

Прокурори в Мілані заявили на початку цього тижня, що серед жертв шахраїв були одні з найвідоміших бізнес-фігур Італії, зокрема модельєр Джорджо Армані та співзасновник Prada Патріціо Бертеллі. Однак, за їхніми даними, лише Моратті фактично здійснив запитуваний переказ коштів.

Офіційні особи зазначили, що повернути зниклі гроші буде складно, проте в середу вони повідомили, що кошти були знайдені в Нідерландах.

"Я дуже радий, що гроші, шахрайським шляхом вилучені у підприємця з використанням підробленого голосу та мого імені, були відстежені на нідерландському рахунку та повністю заморожені… Відмінна робота магістратів та правоохоронних органів", — написав Крозетто в X.

Моратті поки не прокоментував ситуацію. Джерела, знайомі зі справою, повідомили, що він здійснив два перекази на загальну суму майже мільйон євро, помилково вважаючи, що отримає відшкодування від Банку Італії.