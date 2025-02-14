Британська юрфірма вирішила обмежити використання ШІ через часті запити до ChatGPT і DeepSeek

Міжнародна юридична фірма Hill Dickinson, що наймає понад тисячу працівників по всьому світу, заблокувала загальний доступ до кількох інструментів штучного інтелекту (ШІ) після того, як виявила "значне зростання використання" серед своїх співробітників, пише AI4Future.

В електронному листі, який отримала BBC, старший директор Hill Dickinson попередив персонал про використання ШІ-інструментів. Він заявив, що значна частина використання не відповідала політиці компанії щодо ШІ, і надалі співробітники зможуть отримати доступ до таких інструментів лише за запитом.

Речник Управління комісара з інформації (ICO) – органу, який контролює захист даних у Великій Британії, – повідомив, що компанії не повинні забороняти використання ШІ в роботі. Він додав: "Оскільки ШІ пропонує людям безліч можливостей для більш ефективної та продуктивної роботи, заборона його використання та примушування співробітників до роботи "у тіні" не може бути рішенням. Натомість компанії повинні надавати своїм співробітникам ШІ-інструменти, які відповідають їхнім організаційним політикам і зобов’язанням щодо захисту даних".

У своєму листі технічний директор Hill Dickinson зазначив, що за семиденний період у січні та лютому фірма зафіксувала понад 32 000 звернень до популярного чат-бота ChatGPT. За той самий час також було понад 3000 звернень до китайського ШІ-сервісу DeepSeek, який нещодавно був заборонений на урядових пристроях Австралії через проблеми з безпекою. Також було виявлено майже 50 000 звернень до Grammarly – інструменту для допомоги у написанні текстів. Втім, не зрозуміло, скільки саме співробітників відвідували ChatGPT, DeepSeek чи Grammarly, або скільки з них робили це неодноразово, оскільки кожен користувач міг генерувати кілька звернень під час використання цих сайтів.

У листі до працівників Hill Dickinson зазначалося: "Ми відстежуємо використання ШІ-інструментів, зокрема загальнодоступних генеративних рішень ШІ, і помітили значне зростання їх використання, а також завантаження файлів у такі сервіси".

"Позитивний підхід" до використання ШІ

Hill Dickinson, яка має офіси в кількох частинах Англії та за кордоном, пізніше заявил: "Як і багато інших юридичних фірм, ми прагнемо позитивно використовувати ШІ-інструменти для розширення наших можливостей, водночас забезпечуючи їх безпечне та належне використання нашими працівниками та для наших клієнтів". Фірма додала, що її політика щодо ШІ містить вказівки, які забороняють завантаження клієнтської інформації та вимагають від співробітників перевіряти точність відповідей великих мовних моделей. Це має гарантувати, що використання ШІ "залишатиметься безпечним, надійним і ефективним".

Тепер доступ до ШІ-інструментів можливий лише через запит. Відомо, що деякі запити вже були отримані та схвалені. Генеральний директор Law Society of England and Wales (Юридичне товариство Англії та Уельсу) Іан Джеффері сказав, що ШІ "може значно покращити нашу роботу". Він додав, що ШІ-інструменти "потребують людського контролю", а організація підтримуватиме юридичну спільноту та суспільство "у процесі адаптації до нового цифрового світу та забезпечення справедливості, рівності й доступності правосуддя для всіх".

Речник Управління регулювання адвокатів (Solicitors Regulation Authority), яке контролює роботу юристів у Англії та Уельсі, зазначив, що попри зростаючий інтерес до нових технологій, у всіх секторах Великої Британії залишається нестача цифрових навичок. "Це може становити ризик для фірм і клієнтів, якщо юристи не розумітимуть повною мірою технології, які вони впроваджують", - додав він.

Згідно з опитуванням 500 британських юристів, проведеним постачальником юридичного програмного забезпечення Clio у вересні, 62% очікували збільшення використання ШІ протягом наступних 12 місяців. Опитування показало, що юридичні фірми по всій Великій Британії використовують технологію для виконання таких завдань, як складання документів, аналіз і перевірка контрактів та юридичні дослідження. Речник Департаменту науки, інновацій і технологій описав ШІ як "технологічний прорив", який "звільнить працівників від рутинних завдань і відкриє перед ними більш значущі можливості". Він повідомив: "Ми прагнемо розробити законодавство, яке дозволить нам безпечно реалізувати величезні переваги ШІ. Ми ведемо широкі консультації та невдовзі запустимо публічне обговорення, щоб гарантувати, що наш підхід ефективно враховує швидку еволюцію цієї технології".