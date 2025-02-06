DeepSeek під підозрою у шпигунстві: в яких країнах ввели заборони на китайський чат-бот

Кілька країн, серед яких США, Тайвань та країни ЄС, ввели заборону на використання популярного чат-бота зі штучним інтелектом DeepSeek. Головною причиною такого рішення стали побоювання щодо національної безпеки та ризику передачі даних користувачів китайському уряду.

Італія

Італія стала однією з перших країн, які заборонили роботу чат-бота DeepSeek через побоювання щодо безпеки даних користувачів і можливого порушення законодавства ЄС про захист персональних даних.

Італійський Орган із захисту персональних даних (Garante per la protezione dei dati personali) у терміновому порядку обмежив обробку даних італійських користувачів китайськими компаніями, що надають сервіс DeepSeek.

Відомство звернулося до китайської компанії з вимогою надати інформацію про місце і спосіб зберігання особистої інформації користувачів. У відповідь стартап наголосив, що його застосунок не підпадає під юрисдикцію законодавства ЄС. Регулятор наказав видалити DeepSeek із магазинів застосунків Apple і Google у країні.

Тайвань

Тайванська влада також заборонила використання чат-бота DeepSeek у державних установах через побоювання, пов'язані з передачею чутливих даних за кордон. Рішення ухвалили після ретельного аналізу ризиків, пов'язаних із використанням іноземних технологій штучного інтелекту.

Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що жодну офіційну або конфіденційну інформацію не слід використовувати для запитів до DeepSeek, враховуючи його китайське походження. Компанія, яка розробила чат-бот, нібито може передавати дані китайському уряду.

США

Пентагон і Конгрес США також заборонили своєму персоналу використовувати DeepSeek. Офіси Конгресу Сполучених Штатів 30 січня 2025 року отримали повідомлення про заборону на використання ШІ-технологій DeepSeek. Співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп’ютери та планшети, йдеться в повідомленні.

Нью-йоркська компанія з кібербезпеки Wiz виявила море конфіденційних даних китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek, які випадково потрапили у відкритий інтернет. За кілька днів до цього Військово-морські сили США теж заборонили будь-яке використання DeepSeek через можливі проблеми безпеки та етичні ризики.

Австралія

Австралія заборонила сервіси штучного інтелекту DeepSeek для всіх державних систем і пристроїв. Державним службовцям наказали видалити китайський чат-бот зі штучним інтелектом (ШІ) DeepSeek з усіх державних пристроїв, оскільки уряд вводить негайну заборону.

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк у вівторок, 4 лютого, заявив, що рішення про заборону DeepSeek обумовлено результатами розвідки, яка виявила серйозні загрози для національної безпеки, пов'язані з використанням цього додатку. Заборона не поширюється на приватних користувачів, але Берк закликав громадян Австралії бути обережними і захищати свою конфіденційність.

Південна Корея

4 лютого уряд Південної Кореї оприлюднив повідомлення, в якому закликав міністерства та відомства проявляти обережність щодо використання служб штучного інтелекту, включаючи DeepSeek і ChatGPT, за словами чиновників. Заборона торкнулася кількох ключових міністерств, включаючи закордонних справ, торгівлі та оборони.

6 лютого до них приєдналося і міністерство промисловості Південної Кореї, яке також тимчасово заблокувало доступ співробітників до китайського стартапу зі штучного інтелекту DeepSeek через занепокоєння безпекою. Доступ до сервісу був обмежений на комп’ютерах відомств, підключених до зовнішніх мереж. Під час спроби відкрити сайт DeepSeek з’являється повідомлення про те, що доступ обмежено.

Що відомо про DeepSeek і чому його забороняють

З моменту свого заснування в 2023 році DeepSeek, заснований Ліаном Веньфенем і фінансований його хедж-фондом, швидко здобув репутацію завдяки своїй здатності розробляти ШІ-моделі, здатні конкурувати з гігантами галузі, такими як OpenAI. Вихід DeepSeek-R1, який пропонує схожі функції з OpenAI, але за значно нижчою ціною, викликав занепокоєння серед американських інвесторів, що це може знизити конкурентоспроможність їхніх власних технологій.

DeepSeek став найпопулярнішим безкоштовним застосунком в AppStore у США, випередивши свого конкурента ChatGPT. Розробники кажуть, що для навчання DeepSeek використали процесор зі США, розроблений спеціально для Китаю. Це змусило американців засумніватися в ефективності свого контролю за експортом технологій.

Компанії Microsoft та OpenAI розпочали розслідування щодо можливого несанкціонованого отримання розробниками DeepSeek інформації про технологію від розробника ChatGPT. Припускається, що група осіб, пов'язана з китайським стартапом, могла викрасти великий обсяг даних, використовуючи інтерфейс програмування додатків компанії OpenAI.

Заборона DeepSeek у кількох країнах стала сигналом про необхідність більш пильного контролю за розвитком і використанням технологій штучного інтелекту. Це також підкреслює важливість захисту національної безпеки та конфіденційності даних користувачів. DeepSeek заборонили сотні корпорацій по всьому світу. Найбільші побоювання пов'язані з можливим витоком даних у розпорядження китайського уряду.