Microsoft і OpenAI розслідують витік даних через DeepSeek – Bloomberg

Microsoft і OpenAI проводять розслідування щодо того, чи неправомірно група, пов'язана з китайським стартапом DeepSeek, отримала дані з технології OpenAI.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Що відомо про витік даних

Фахівці з безпеки Microsoft зауважили, що особи, які, ймовірно, мають зв'язки з DeepSeek, викрали велику кількість даних, використовуючи інтерфейс програмування додатків (API) OpenAI.

Microsoft, як технологічний партнер і найбільший інвестор OpenAI, повідомила компанію про ці дії. Вони вказали, що така діяльність може порушувати умови користування OpenAI або свідчити про спробу групи обійти обмеження на кількість даних, які можна отримати з платформи.

Джерела, що побажали залишитися анонімними, зазначили, що ця інформація є конфіденційною.

Відзначається, що розробники програмного забезпечення можуть купувати ліцензію на використання API для інтеграції моделей штучного інтелекту OpenAI у свої додатки.

Що відомо про DeepSeek

DeepSeek – це китайський AI-стартап, який розробив відкриту модель штучного інтелекту DeepSeek-R1, яка здатна імітувати спосіб мислення людей, що створює конкуренцію на ринку, де домінують OpenAI та американські гіганти, такі як Google і Meta Platforms Inc.

Китайський стартап заявив, що R1 може змагатися або навіть перевершує провідні американські продукти за низкою галузевих тестів, зокрема для математичних задач і загальних знань, при цьому маючи значно нижчу вартість.

Потенційна загроза для лідерства американських компаній у цій галузі спричинила падіння акцій технологічних компаній, пов'язаних з штучним інтелектом, зокрема Microsoft, Nvidia, Oracle та Alphabet Inc. (материнської компанії Google), що призвело до зниження ринкової вартості цих компаній на майже 1 трлн доларів.

Зазначається, що OpenAI не надало коментарів, а Microsoft відмовилася від будь-яких заяв.

DeepSeek та хедж-фонд High-Flyer, де був заснований DeepSeek, також не відповіли на запити через електронну пошту.

Нагадаємо, китайський ШІ-стартап DeepSeek AI Assistant несподівано став лідером серед безкоштовних додатків у Apple App Store у Сполучених Штатах. Ця подія викликала резонанс у технологічному світі.