Microsoft и OpenAI расследуют утечку данных через DeepSeek – Bloomberg

Microsoft и OpenAI проводят расследование относительно того, неправомерно ли группа, связанная с китайским стартапом DeepSeek, получила данные по технологии OpenAI.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Что известно об утечке данных

Специалисты по безопасности Microsoft отметили, что лица, вероятно, имеющие связи с DeepSeek, похитили большое количество данных, используя интерфейс программирования приложений (API) OpenAI.

Microsoft, как технологический партнер и крупнейший инвестор OpenAI, сообщила компанию об этих действиях. Они указали, что такая деятельность может нарушать условия использования OpenAI или свидетельствовать о попытке группы обойти ограничения на количество данных, которые можно получить с платформы.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, отметили, что эта информация конфиденциальна.

Разработчики программного обеспечения могут покупать лицензию на использование API для интеграции моделей искусственного интеллекта OpenAI в свои приложения.

Что известно о DeepSeek

DeepSeek – это китайский AI-стартап, разработавший открытую модель искусственного интеллекта DeepSeek-R1, способную имитировать образ мышления людей, создающий конкуренцию на рынке, где доминируют OpenAI и американские гиганты, такие как Google и Meta Platforms Inc.

Китайский стартап заявил, что R1 может соперничать или даже превосходит ведущие американские продукты по ряду отраслевых тестов, в том числе для математических задач и общих знаний, при этом имея значительно более низкую стоимость.

Потенциальная угроза лидерства американских компаний в этой области привела к падению акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, в частности Microsoft, Nvidia, Oracle и Alphabet Inc. (материнской компании Google), что привело к снижению рыночной стоимости этих компаний почти на 1 трлн долларов.

Отмечается, что OpenAI не предоставила комментарии, а Microsoft отказалась от каких-либо заявлений.

DeepSeek и хедж-фонд High-Flyer, где был основан DeepSeek, также не ответили на запросы по электронной почте.

Напомним, китайский ШИ-стартап DeepSeek AI Assistant неожиданно стал лидером среди бесплатных приложений в Apple App Store в Соединенных Штатах. Это событие вызвало резонанс в технологическом мире.