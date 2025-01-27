Китайский ШИ DeepSeek обошел ChatGPT в App Store: акции Nvidia резко упали

Китайский ИИ-стартап DeepSeek AI Assistant неожиданно стал лидером среди бесплатных приложений в Apple App Store в Соединенных Штатах. Это событие вызвало резонанс в технологическом мире.

Об этом пишет Reuters.

Успех DeepSeek бросает вызов долговременному преимуществу США в сфере искусственного интеллекта и ставит под сомнение эффективность ограничений на экспорт технологий в Китай. Акции одного из самых известных производителей чипов Nvidia стремительно полетели вниз, поскольку китайский ИИ доказал, что для создания мощного ИИ не нужно использовать новейшее оборудование.

DeepSeek использует модель DeepSeek-V3, которую разработчики называют одной из лучших из моделей с открытым исходным кодом. Она конкурирует с ведущими моделями таких гигантов как OpenAI и Meta.

Стартап утверждает, что его модель тренировалась на чипах Nvidia H800, которые считаются менее мощными, чем самые современные микросхемы Nvidia A100, доступные в США. издержек конкурентов.

Этот успех вызывает сомнения в способности экспортного контроля США остановить развитие искусственного интеллекта в Китае даже с ограничениями на поставку передовых чипов.

Экономический эффект

Успех DeepSeek оказал серьезное влияние на глобальный рынок технологий.

Падение акций Nvidia: акции компании снизились более чем на 13% на предрыночных торгах. Если этот тренд продолжится, это может стать одним из самых больших падений стоимости акций компании в истории.

акции компании снизились более чем на 13% на предрыночных торгах. Если этот тренд продолжится, это может стать одним из самых больших падений стоимости акций компании в истории. Финансовые потери: общая потеря рыночной капитализации технологических компаний в США и Европе оценивается в $1,2 трлн.

общая потеря рыночной капитализации технологических компаний в США и Европе оценивается в $1,2 трлн. Реакция фондовых индексов: фьючерсы Nasdaq 100 упали на 5,2%, а S&P 500 – на 2,4%. В Европе акции производителя микросхем ASML Holding NV упали на 12%.

Что известно о DeepSeek?

DeepSeek – стартап из Ханчжоу, основанный в 2023 году. Его модель DeepSeek-V3 стала первым продуктом китайской разработки, привлекшим серьезное внимание в Кремниевой долине.

DeepSeek демонстрирует прозрачность работы, показывая процесс выполнения запросов пользователей и свое соображение. Приложение стало лидером в рейтинге благодаря своему инновационному подходу и простоте использования.

Критика американских подходов к контролю ИИ

Reuters пишет, что опыт DeepSeek вызывает вопрос об эффективности ограничений, наложенных администрацией США на экспорт технологий в Китай.

Начиная с 2021 года, американское правительство пыталось ограничить поставки передовых микросхем, чтобы сдержать развитие искусственного интеллекта в КНР.

Однако успех DeepSeek продемонстрировал, что китайские компании могут добиваться значительных результатов, даже работая с менее мощными ресурсами.

Марк Андриссен, один из ведущих инвесторов в Кремниевой долине, назвал приложение DeepSeek одним из самых удивительных прорывов в сфере искусственного интеллекта, а управляющий директор Union Bancaire Privee Вэй-Серн Линг заявил, что DeepSeek показывает, что можно разрабатывать мощные модели искусственного интеллекта. под сомнение инвестиционные модели гиперскейлеров, которые раньше были лидерами в данной сфере.

Сообщается, что появление DeepSeek меняет представление о преобладании США в сфере искусственного интеллекта. Она также демонстрирует, что развитие этой отрасли становится все более доступным и менее зависимым от гигантских инвестиций.

Напомним, недавно OpenAI представила Operator — искусственный интеллект, способный выполнять цифровые задания в Интернете вместо пользователей. Operator базируется на новаторской модели CUA (Computer-Using Agent), сочетающей передовые технологии мультимодального распознавания GPT-4o с новейшими подходами к обучению с подкреплением.