OpenAI представила AI-агента Operator для выполнения задач в Интернете

OpenAI представила Operator – искусственный интеллект, способный выполнять цифровые задания в Интернете вместо пользователей. Operator базируется на новаторской модели CUA (Computer-Using Agent), сочетающей передовые технологии мультимодального распознавания GPT-4o с новейшими подходами к обучению с подкреплением.

Об этом идет речь на сайте OpenAI.

Operator работает как цифровой ассистент, который может взаимодействовать с веб-интерфейсами так же, как это делают люди.

UA разработана для взаимодействия с графическими интерфейсами – кнопками, текстовыми полями и меню. Модель может работать без специальных API, используя виртуальную мышь и клавиатуру. Она распознает экраны с помощью пиксельных данных, планирует последовательные действия и выполняет многоступенчатые задания, такие как заполнение форм, навигация веб-сайтами или обработка ошибок.

Процесс работы состоит из трех основных этапов:

Восприятие : модель анализирует снимки экрана, чтобы понять состояние системы.

: модель анализирует снимки экрана, чтобы понять состояние системы. Размышление : CUA планирует свои действия, оценивая результаты предыдущих шагов.

: CUA планирует свои действия, оценивая результаты предыдущих шагов. Действия : выполняет команды, например щелчок или ввод текста, с учетом возможных изменений в среде.

Operator может даже адаптироваться к изменениям в среде и самостоятельно исправлять ошибки.

CUA показала отличные результаты в нескольких тестовых средах:

OSWorld : 38,1% успеха в выполнении задач полного использования компьютера.

: 38,1% успеха в выполнении задач полного использования компьютера. WebArena : 58,1% успеха в сложных веб-сценариях, таких как электронная коммерция или управление контентом.

: 58,1% успеха в сложных веб-сценариях, таких как электронная коммерция или управление контентом. WebVoyager : 87% успеха при работе с реальными сайтами, например Amazon, GitHub и Google Maps.

Эти показатели демонстрируют гибкость и многофункциональность системы, хотя для более сложных задач CUA еще требует усовершенствований.

CUA использует специальные подходы к безопасной работе в цифровой среде. Например, требует подтверждения пользователя для выполнения конфиденциальных действий, таких как ввод паролей или решение CAPTCHA.

Operator доступен только в США для подписчиков ChatGPT Pro за $200 в месяц. В будущем OpenAI планирует расширить доступ к другим категориям пользователей, включая подписки Plus, Team и Enterprise, интегрировав агента в ChatGPT.

В дальнейшем OpenAI планирует:

Открыть доступ к CUA через API, что позволит разработчикам создавать собственных агентов для автоматизации задач.

Расширить функционал для более сложных сценариев использования.

Продолжить усовершенствование безопасности во избежание злоупотреблений или непреднамеренных ошибок.

Разработчик отмечает, что запуск Operator — это важный шаг в развитии искусственного интеллекта, который сможет выполнять задачи, ранее нуждавшиеся в человеческом участии. Используя те же инструменты, что и люди, CUA открывает новые возможности для автоматизации, делая технологию доступной широкому кругу пользователей.

Агент уже сотрудничает с популярными сервисами, такими как DoorDash, Instacart, OpenTable и Uber. Он может заказывать еду или бронировать столики в ресторанах.

Недавно OpenAI объявила о запуске новой функции в ChatGPT, которая позволит пользователям планировать простые задачи и получать напоминания.