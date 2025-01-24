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OpenAI представила AI-агента Operator для виконання завдань в Інтернеті

OpenAI представила AI-агента Operator для виконання завдань в Інтернеті
OpenAI представила AI-агента Operator для виконання завдань в Інтернеті

OpenAI представила Operator — штучний інтелект, здатний виконувати цифрові завдання в Інтернеті замість користувачів. Operator базується на новаторській моделі CUA (Computer-Using Agent), яка поєднує передові технології мультимодального розпізнавання GPT-4o з новітніми підходами до навчання з підкріпленням.

Про це йдеться на сайті OpenAI.

Operator працює як цифровий помічник, який може взаємодіяти з веб-інтерфейсами так само, як це роблять люди.

UA розроблена для взаємодії з графічними інтерфейсами — кнопками, текстовими полями та меню. Модель може працювати без спеціальних API, використовуючи віртуальну мишу та клавіатуру. Вона розпізнає екрани за допомогою піксельних даних, планує послідовні дії та виконує багатоступеневі завдання, як-от заповнення форм, навігація веб-сайтами чи обробка помилок.

Процес роботи складається з трьох основних етапів:

  • Сприйняття: модель аналізує знімки екрана, щоб зрозуміти поточний стан системи.
  • Міркування: CUA планує свої дії, оцінюючи результати попередніх кроків.
  • Дії: виконує команди, наприклад клацання або введення тексту, з урахуванням можливих змін у середовищі.

Operator може навіть адаптуватися до змін у середовищі та самостійно виправляти помилки.

CUA показала відмінні результати у кількох тестових середовищах:

  • OSWorld: 38,1% успіху у виконанні завдань повного використання комп’ютера.
  • WebArena: 58,1% успіху у складних веб-сценаріях, таких як електронна комерція чи управління контентом.
  • WebVoyager: 87% успіху при роботі з реальними сайтами, як-от Amazon, GitHub та Google Maps.

Ці показники демонструють гнучкість і багатофункціональність системи, хоча для складніших завдань CUA ще потребує вдосконалень.

CUA використовує спеціальні підходи для безпечної роботи в цифровому середовищі. Наприклад вимагає підтвердження від користувача для виконання конфіденційних дій, таких як введення паролів чи розв'язання CAPTCHA.

Наразі Operator доступний лише у США для підписників ChatGPT Pro за $200 на місяць. У майбутньому OpenAI планує розширити доступ до інших категорій користувачів, включаючи підписки Plus, Team та Enterprise, інтегрувавши агента в ChatGPT.

В подальшому OpenAI планує:

  • Відкрити доступ до CUA через API, що дозволить розробникам створювати власних агентів для автоматизації завдань.
  • Розширити функціонал для більш складних сценаріїв використання.
  • Продовжити вдосконалення безпеки, щоб уникнути зловживань або ненавмисних помилок.

Розробник зазначає, що запуск Operator — це важливий крок у розвитку штучного інтелекту, який зможе виконувати завдання, що раніше потребували людської участі. Використовуючи ті ж інструменти, що й люди, CUA відкриває нові можливості для автоматизації, роблячи технологію доступною для широкого кола користувачів.

Агент вже співпрацює з популярними сервісами, такими як DoorDash, Instacart, OpenTable та Uber. Він може замовляти їжу чи бронювати столики у ресторанах.

Нещодавно OpenAI оголосила про запуск нової функції у ChatGPT, яка дозволить користувачам планувати прості завдання та отримувати нагадування.

Автор:
Тетяна Гойденко