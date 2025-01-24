OpenAI представила AI-агента Operator для виконання завдань в Інтернеті

OpenAI представила Operator — штучний інтелект, здатний виконувати цифрові завдання в Інтернеті замість користувачів. Operator базується на новаторській моделі CUA (Computer-Using Agent), яка поєднує передові технології мультимодального розпізнавання GPT-4o з новітніми підходами до навчання з підкріпленням.

Про це йдеться на сайті OpenAI.

Operator працює як цифровий помічник, який може взаємодіяти з веб-інтерфейсами так само, як це роблять люди.

UA розроблена для взаємодії з графічними інтерфейсами — кнопками, текстовими полями та меню. Модель може працювати без спеціальних API, використовуючи віртуальну мишу та клавіатуру. Вона розпізнає екрани за допомогою піксельних даних, планує послідовні дії та виконує багатоступеневі завдання, як-от заповнення форм, навігація веб-сайтами чи обробка помилок.

Процес роботи складається з трьох основних етапів:

Сприйняття : модель аналізує знімки екрана, щоб зрозуміти поточний стан системи.

: модель аналізує знімки екрана, щоб зрозуміти поточний стан системи. Міркування : CUA планує свої дії, оцінюючи результати попередніх кроків.

: CUA планує свої дії, оцінюючи результати попередніх кроків. Дії: виконує команди, наприклад клацання або введення тексту, з урахуванням можливих змін у середовищі.

Operator може навіть адаптуватися до змін у середовищі та самостійно виправляти помилки.

CUA показала відмінні результати у кількох тестових середовищах:

OSWorld : 38,1% успіху у виконанні завдань повного використання комп’ютера.

: 38,1% успіху у виконанні завдань повного використання комп’ютера. WebArena : 58,1% успіху у складних веб-сценаріях, таких як електронна комерція чи управління контентом.

: 58,1% успіху у складних веб-сценаріях, таких як електронна комерція чи управління контентом. WebVoyager: 87% успіху при роботі з реальними сайтами, як-от Amazon, GitHub та Google Maps.

Ці показники демонструють гнучкість і багатофункціональність системи, хоча для складніших завдань CUA ще потребує вдосконалень.

CUA використовує спеціальні підходи для безпечної роботи в цифровому середовищі. Наприклад вимагає підтвердження від користувача для виконання конфіденційних дій, таких як введення паролів чи розв'язання CAPTCHA.

Наразі Operator доступний лише у США для підписників ChatGPT Pro за $200 на місяць. У майбутньому OpenAI планує розширити доступ до інших категорій користувачів, включаючи підписки Plus, Team та Enterprise, інтегрувавши агента в ChatGPT.

В подальшому OpenAI планує:

Відкрити доступ до CUA через API, що дозволить розробникам створювати власних агентів для автоматизації завдань.

Розширити функціонал для більш складних сценаріїв використання.

Продовжити вдосконалення безпеки, щоб уникнути зловживань або ненавмисних помилок.

Розробник зазначає, що запуск Operator — це важливий крок у розвитку штучного інтелекту, який зможе виконувати завдання, що раніше потребували людської участі. Використовуючи ті ж інструменти, що й люди, CUA відкриває нові можливості для автоматизації, роблячи технологію доступною для широкого кола користувачів.

Агент вже співпрацює з популярними сервісами, такими як DoorDash, Instacart, OpenTable та Uber. Він може замовляти їжу чи бронювати столики у ресторанах.

Нещодавно OpenAI оголосила про запуск нової функції у ChatGPT, яка дозволить користувачам планувати прості завдання та отримувати нагадування.