ChatGPT перетворюється на помічника: він нагадуватиме про заплановані завдання

Компанія OpenAI оголосила про запуск нової функції у ChatGPT, яка дозволить користувачам планувати прості завдання та отримувати нагадування.

Про це пише Вloomberg.

Це ще один крок у трансформації чат-бота на повноцінного цифрового помічника, який може конкурувати з такими сервісами, як Alexa від Amazon, Siri від Apple та Google Assistant.

Як працюватиме нагадування

Завдяки новій функції користувачі зможуть налаштовувати нагадування, як-от створити жарт для дитини о 20:00 або нагадати вигуляти собаку щоранку о 8:00. Чат-бот надішле письмове сповіщення у заданий час через додаток ChatGPT.

Нова функція розроблена для того, щоб зробити ChatGPT ще кориснішим протягом дня, інтегруючи функціонал нагадувань та планування.

За словами компанії, функція стане доступною у бета-версії вже найближчими днями для платних користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro. Підтримка буде реалізована як через інтернет, так і в мобільних додатках ChatGPT. Користувачі зможуть редагувати свої завдання у тому ж чаті, де вони були створені, а також отримають доступ до диспетчера завдань через веб-сайт ChatGPT.

Згідно з повідомленням, за два роки після запуску ChatGPT його щотижнева аудиторія перевищила 300 мільйонів активних користувачів, які користуються платформою для створення текстів, написання електронних листів, пошуку інформації та багатьох інших завдань.

Нагадаємо, OpenAI анонсувала нову функцію для ChatGPT, яка розширює можливості голосового режиму. Завдяки функції Advanced Voice, чат-бот тепер може сприймати зображення, відео та реагувати на голосові команди в реальному часі.