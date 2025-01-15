- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ChatGPT превращается в помощника: будет напоминать о запланированных задачах
Компания OpenAI объявила о запуске новой функции в ChatGPT, которая позволит пользователям планировать простые задания и получать напоминания.
Об этом пишет Вloomberg.
Это еще один шаг в трансформации чат-бота в полноценного цифрового помощника, который может конкурировать с такими сервисами, как Alexa от Amazon, Siri от Apple и Google Assistant.
Как будет работать напоминание
Благодаря новой функции пользователи смогут настраивать напоминания, например создать шутку для ребенка в 20:00 или напомнить выгулять собаку каждое утро в 8:00. Чат-бот отправит письменное уведомление в заданное время через приложение ChatGPT.
Новая функция разработана для того, чтобы сделать ChatGPT более полезным в течение дня, интегрируя функционал напоминаний и планирования.
По словам компании, функция станет доступна в бета-версии уже в ближайшие дни для платных пользователей ChatGPT Plus, Team и Pro. Поддержка будет реализована как через Интернет, так и в мобильных приложениях ChatGPT.
Пользователи смогут редактировать свои задачи в том же чате, где они были созданы, а также получат доступ к диспетчеру задач через веб-сайт ChatGPT.
Согласно сообщению, через два года после запуска ChatGPT его еженедельная аудитория превысила 300 миллионов активных пользователей, которые пользуются платформой для создания текстов, написания электронных писем, поиска информации и многих других задач.
Напомним, OpenAI анонсировала новую функцию для ChatGPT, расширяющая возможности голосового режима. Благодаря функции Advanced Voice, чат-бот теперь может воспринимать изображения, видео и реагировать на голосовые команды в реальном времени.