ChatGPT превращается в помощника: будет напоминать о запланированных задачах

Компания OpenAI объявила о запуске новой функции в ChatGPT, которая позволит пользователям планировать простые задания и получать напоминания.

Об этом пишет Вloomberg.

Это еще один шаг в трансформации чат-бота в полноценного цифрового помощника, который может конкурировать с такими сервисами, как Alexa от Amazon, Siri от Apple и Google Assistant.

Как будет работать напоминание

Благодаря новой функции пользователи смогут настраивать напоминания, например создать шутку для ребенка в 20:00 или напомнить выгулять собаку каждое утро в 8:00. Чат-бот отправит письменное уведомление в заданное время через приложение ChatGPT.

Новая функция разработана для того, чтобы сделать ChatGPT более полезным в течение дня, интегрируя функционал напоминаний и планирования.

По словам компании, функция станет доступна в бета-версии уже в ближайшие дни для платных пользователей ChatGPT Plus, Team и Pro. Поддержка будет реализована как через Интернет, так и в мобильных приложениях ChatGPT.

Пользователи смогут редактировать свои задачи в том же чате, где они были созданы, а также получат доступ к диспетчеру задач через веб-сайт ChatGPT.

Согласно сообщению, через два года после запуска ChatGPT его еженедельная аудитория превысила 300 миллионов активных пользователей, которые пользуются платформой для создания текстов, написания электронных писем, поиска информации и многих других задач.

Напомним, OpenAI анонсировала новую функцию для ChatGPT, расширяющая возможности голосового режима. Благодаря функции Advanced Voice, чат-бот теперь может воспринимать изображения, видео и реагировать на голосовые команды в реальном времени.